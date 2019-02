Fiore | Pe | annuncia campagna ' Stavolta Voto' | no astensionismo

Strage Bologna - Adinolfi e Fiore annunciano novità : "Ora la verità" : Roma, 28 gen., AdnKronos, - "Non può non apparire strano che nessuna delle parti coinvolte nell'ennesimo processo che si sta svolgendo a Bologna sulla Strage del 2 agosto 1980 abbia approfittato della ...

Fiore lla Pierobon - il volto di Canale 5 "scomparso " da 15 anni : la clamorosa seconda vita dell'annunciatrice : Fin da giovanissima Fiorella Pierobon è stata il volto -simbolo di Fininvest, l'annunciatrice di Canale 5 in carica per quasi 20 anni , dal 1984 (debuttò appena 24enne) al 2003. Era la più "istituzionale" rispetto alle altre due sue altrettanto famose colleghe, Gabriella Golia (Italia 1) ed Emanuela F

Annunciato un nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma : info e biglietti in prevendita : Il nuovo concerto di Fiorella Mannoia a Parma è finalmente Annunciato. L'artista di Roma torna a suonare nella suggestiva cornice emiliana per il supporto del suo nuovo album, Personale, che sarà rilasciato a stretto giro di settimane. I biglietti per il nuovo concerto sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, compresi i punti vendita abituali che sono attrezzati con tutti i ticket di ingresso per le date annunciate ...