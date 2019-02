Final Cut in Venice | due film selezionati per il festival di Berlino

L'Italia nelle Final i di Davis : India battuta 3-1 a Calcutta : Ci è voluto un punto più del necessario, ma L'Italia è in finale di Coppa Davis . Un tempo sarebbe stata una notizia storica, oggi è una buona soddisfazione ma non un trionfo perché con il nuovo ...

Coppa Italia 2019 : Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s. Micidiale doppietta di Cutrone - rossoneri ai quarti di Final e : Il Milan ha sconfitto la Sampdoria per 2-0 ai tempi supplementari e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia , ora i rossoneri se la vedranno contro la vincente di Napoli-Sassuolo (match in programma domani sera). A Marassi la partita è stata estremamente equilibrata, le due squadre hanno avuto delle occasioni nell’arco dei 90 minuti ma a risolvere la contesa è stata una Micidiale doppietta di Cutrone che ha trascinato i ...

Un triplo Bale regala al Real Madrid la terza Finale consecutiva nel Mondiale per Club : ABU DHABI, EMIRATI ARABI UNITI, - Uno scatenato Gareth Bale , dato in dubbio alla vigilia per un problema alla caviglia, trascina il Real Madrid al successo sui campioni d'Asia del Kashima Antlers ...