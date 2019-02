Festival Sanremo | Gorbaciov vent' anni fa la cantò alla politica

Festival Sanremo 2019 - la diretta della seconda serata : ... la showgirl lo raggiunge sul palco di Sanremo e i due si scatenano in un remix di canzoni di grandi successi internazionali, 'Chi non lavora non fa l'amore','Siamo la coppia più bella del mondo', '...

Sanremo - Pio e Amedeo scherzano con Baglioni : "Di' 'prima gli italiani' e il Festival lo condurrai di nuovo tu". E Salvini twitta "Evviva ... : Un'esibizione che scherza sulle polemiche Baglioni-Salvini, Pio e Amedeo che prendono in giro il direttore artistico facendosi promettere che il festival dell'anno prossimo favorirà 'gli italiani', ...

Sanremo 2019 - il Festival dei giovani gronda nostalgia : Hanno parlato anche di politica: «Il Capitano? È uno che ti insulta per due o tre anni, proprio cattivo, e poi dice che ti vuole bene. Guarda, l'ha fatto anche con noi meridionali». Se la sono presa ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini fa pace col Festival grazie a Pio e Amedeo : "Evviva Sanremo!" : La "presenza" di Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e segretario della Lega, durante quest'edizione del Festival di Sanremo, ovviamente, non sta mancando.Il vice-premier ha deciso di palesarsi su Twitter anche questa sera, poco dopo la lunga esibizione di Pio e Amedeo sul palco del Teatro Ariston, facendosi immortalare, in un creativo scatto in bianco e nero, proprio durante la performance dei due comici foggiani che hanno condiviso il ...

Ecco come è andata la seconda serata del Festival di Sanremo : Anche questa sera si parte con un classico di Claudio Baglioni. Stavolta tocca a Noi no, brano tratto da Oltre, ad arricchirlo la stessa coreografia dello spettacolo dal vivo del cantautore romano. Un inizio di sicuro impatto come era già accaduto ieri sera. Spiegato il regolamento, via alla gara. Protagonisti di questa seconda serata: Achille Laur...

Loredana Bertè conquista tutti : standing ovation al Festival di Sanremo : Festival di Sanremo 2019: pubblico in piedi per Loredana Bertè Anche nella seconda serata del Festival di Sanremo Loredana Bertè ha messo tutta se stessa nel cantare “Cosa Ti Aspetti da Me”. Minigonna e piglio deciso, vestitino di pelle e capelli blu, al termine della sua grintosa esibizione ha ricevuta l’ovazione del pubblico del Teatro Ariston. Una grande standing ovation per Loredana Bertè più che meritata in questa 68esima ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pio e Amedeo scherzano anche con la politica : “Claudio ti vogliono boicottare” – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il ...

Virginia Raffaele scongelata alla seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 - ma duetti e gag non funzionano lo stesso : Nonostante alla seconda serata del Festival di Sanremo 2019 Virginia Raffaele sia stata "scongelata" dal classico ruolo di annunciatrice dei brani e dei cantanti in gara la resa dello show non migliora. alla monotonia della prima serata, dovuta anche alla necessità di racchiudere 24 esibizioni in poche ore, la seconda ha concesso qualche spazio più ampio all'intrattenimento, ma il risultato è comunque da dimenticare. La bravura di Virginia ...

Sanremo 2019 - Michelle Hunziker duetta con Claudio Bisio. Tripudio del web : «L'esibizione migliore del Festival» : di Emiliana Costa Michelle Hunziker incanta l'Ariston. Dopo il grande successo dello scorso anno, la conduttrice svizzera torna a Sanremo e duetta con Claudio Bisio . Ed è subito show. La performance ...

Festival di Sanremo : melodia ma anche rock e testi impegnati : È iniziato finalmente il Festival di Sanremo giunto alla sua 69° edizione. A condurlo è ancora una volta Claudio Baglioni, che tenta di raggiungere con questo Festival gli ascolti avuti l’anno scorso. Questa volta Baglioni è affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Nella prima serata si sono esibiti tutti e 24 i cantanti in gara, quest’anno presenti in un unico gruppo che racchiude le giovani proposte e cantanti già affermati. La prima ...

