Festival di Sanremo 2019 | la diretta Karaoke sulle note di Notte prima degli esami con

Ultimo 1° nelle classifiche digitali con I tuoi particolari - verso il trionfo al Festival di Sanremo : Ultimo domina le classifiche digitali dei brani più ascoltati e più scaricati dagli utenti. I tuoi particolari, il brano che presenta al Festival di Sanremo 2019, è al primo posto delle classifiche iTunes, Spotify e Apple Music, stabile dal momento del rilascio. Le preferenze del pubblico da casa non sono ancora state rivelate al Festival di Sanremo ma sono le classifiche di vendita a svelare il più gradito: è di Ultimo il primo posto delle ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della terza serata : Virginia Raffaele sfoggia un abito bianco da dea greca- FOTO e VIDEO : All’urlo di “Claudio, Claudio, Claudio!” dal parte del pubblico in platea, inizia il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo. Immancabile la “tassa” proveniente dal repertorio di Baglioni: stasera tocca Viva L’Inghilterra. “Anche questa sera siamo vivi”: il dirottatore artistico presenta i suoi compagni d’avventura, una Virginia Raffaele vestita finalmente con un abito meraviglioso e un Bisio gasato, che debutta subito ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini chiude il comizio cantando Baglioni : "Al Festival tifo per Il Volo" : "A Sanremo faccio il tifo per i ragazzi abruzzesi, 'il Volo'". Così Matteo Salvini, a Pescara, dal palco dell'evento elettorale finale per le regionali del 10 febbraio prossimo. Salvini aveva ironizzato sui limiti imposti ad un ministro, cibo e altro, spiegando però che "un ministro mangia, dorme e si fa anche la doccia cantando le canzoni di Baglioni così mettiamo a posto le cose".Dal palco infatti aveva promesso che, dopo ...

Festival di Sanremo 2019 - la scaletta della terza serata : i cantanti in ordine di apparizione e gli ospiti : La terza serata del Festival di Sanremo si apre con Viva L’Inghilterra, altro brano del repertorio di Claudione Baglioni. Al via la gara, poi sketch di Bisio con il grammofono e spazio al primo ospite: Antonello Venditti. Canterà Sotto il segno dei pesci e, insieme a Baglioni, Notte prima degli esami. Più tardi, dopo Ultimo, Bisio e Virginia si ricongiungeranno per un’esibizione sulle note di Ci vuole un fiore. Per la prima volta, ...

Sanremo 2019 - Virginia Raffaele e il consiglio pesante : l'errore capitale che la sta fregando al Festival : In questi due primi giorni del Festival non sono mancati gli effervescenti tweet di Selvaggia Lucarelli. La giornalista ieri sera ha lanciato un messaggio alla conduttrice di Sanremo Virginia Raffaele. Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Selvaggia ha voluto spronare la Raf

Serena Rossi è Mia Martini al Festival di Sanremo 2019 : Sanremo 2019 ospiterà stasera per la sua terza puntata l'attrice Serena Rossi, reduce dal film Io sono Mia, pRossimamente in TV su Rai 1.

Abiti Sanremo 2019 - terza serata/ Vestiti e look al Festival : Loredana Bertè - stesso abito per due esibizioni : Abiti e stilisti della terza serata del Festival di Sanremo 2019: Virginia Raffaele veste Gianbattista Valli, gli altri conduttori invece...

Sanremo 2019 - la canzone di Achille Lauro è un inno alla droga? Polemica al Festival : Achille Lauro (Twitter @SanremoRai) Rolls Royce, la canzone sanremese di Achille Lauro (qui il testo), è in realtà un inno all’ecstasy? Un’inedita ed inquietante rilettura del brano in questione scuote il clima sinora conciliante del Festival di Sanremo 2019. Ed innesca ovvie polemiche. Secondo Striscia la Notizia, che ha sollevato il caso, cantando Rolls Royce il trapper romano non si riferirebbe alla celebre automobile ma ad una ...

Festival di Sanremo al giro di boa : protagonisti della serata Alessandra Amoroso ed Antonello Venditti. Ecco le pagelle : La 69esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata al giro di boa del giovedì con la terza serata dedicata alla musica. Archiviata la seconda puntata vista da 9 milioni e 144mila spettatori e ha avuto uno share del 47,3 per cento, la macchina Festivaliera del trio Baglioni, Raffaele e Bisio, quest’anno sembra prendere quota soprattutto nel pubblico più giovane pur perdendo qualche punto rispetto all’edizione precedente. A salire ...