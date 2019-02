Fca | Manley | il 2018 anno straordinario | vinceremo nuove sfide

Fca - Manley : 'Il 2018 eccezionale. 2019 sarà pietra miliare - torneremo al dividendo dopo 10 anni' : TORINO - Il 2018 è stato 'un anno eccezionale con performance record', il 2019 sarà 'una pietra miliare perché torneremo a distribuire un dividendo, non succedeva da un decennio'. Lo ha detto l'...

... sono in molti infatti a pensare che FCA possa abbandonare il mercato del Vecchio continente per concentrarsi su zone del mondo più promettenti economicamente come gli USA, la Cina, il medio oriente ...

Gruppo Fca : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l’Europa? : La strategia del CEO di FCA Manley potrebbe portare ad un progressivo abbandono del mercato europeo per prediligere zone del globo economicamente più promettenti Con la scomparsa di Sergio Marchionne e l’arrivo al vertice del Gruppo FCA di Mike Manley le sorti di Fiat-Chrysler potrebbero cambiare in maniera decisamente drastica. Il futuro del Gruppo italo-americano nel continente europeo non sembra più così chiaro, sono in molti infatti a ...

Fca vede la posizione netta positiva. Manley alle prese con il nodo Italia : L'ad Mike Manley e il cfo di Fca, Richard Palmer, presenteranno giovedi alla comunità finanziaria i risultati del gruppo nel quarto trimestre e nell'intero 2018. Un esercizio iniziato sotto la guida ...

Fca - MANLEY : 'CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO'/ Ad Fiat Chrysler : 'Contesto è cambiato' : Mike MANLEY, ad di Fiat Chrysler, ha annunciato che il PIANO di INVESTIMENTI da 5 miliardi di euro per l'ITALIA sarà rivisto a causa dell'ECOTASSA.

Manley : 'Con l'ecotassa va rivisto il piano per l'Italia'. Ceo di Fca assicura che il gruppo è solido : DETROIT - La prima volta di Manley. In pubblico, ad un salone, a rispondere alle domande dei media sul presente e futuro di Fca. In prima fila alla presentazione del nuovo Ram 'Heavy...

L'ad Manley : 'Gli investimenti di Fca saranno rivisti in Italia dopo l'ok all'ecotassa' : Mike Manley , passo spedito e volto da attore, arriva allo stand di Fca al Motor Show di Detroit, accompagnato a sorpresa dal presidente John Elkann. Sorrisi gentili e strette di mano dal leader della ...

Fca e ecotassa - l'AD Manley : 'Il piano di investimenti in Italia sarà rivisto' : FCA, la multinazionale creata da Sergio Marchionne fondendo insieme l'Italiana FIAT e l'americana Crysler, nel prossimo futuro immetterà nel mercato due nuovi modelli della Jeep, oltre al ritorno del Jeep Grand Wagoner. Ma esiste la concreta possibilità che questi due nuovi modelli non vengano prodotti in Italia. Infatti, a sentire il nuovo Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley, la produzione potrebbe essere spostata negli Stati Uniti. ...

Fca - Manley : stiamo rivedendo piano di investimenti in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - Fiat Chrysler sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l'...

Fca - Manley : 'Rivediamo il piano investimenti in Italia dopo l'ecotassa' : Fca ha deciso di rivedere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Ad annunciarlo il ...

Fca e l'ecotassa - Manley : "Investimenti in Italia saranno rivisti" : L'amministratore delegato dal Salone dell'auto di Detroit: "Il piano resta ma stiamo lavorando per adeguarlo al cambiamento delle condizioni di mercato legate alle nuove regolamentazioni"