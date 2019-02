Fatturato industria | Prometeia-Intesa | Cresce in 11 mesi | ma perde forza a fine

Industria Tessile : Fatturato stabile nel 2018 - export in crescita : Con un fatturato da 7,86 miliardi di euro , l' Industria Tessile italiana chiude il 2018 con un bilancio complessivamente stabile , nonostante un leggero calo dello 0,3% dovuto alla contrazione della ...

In crescita il Fatturato dell'industria : 15.03 A novembre 2018 l'Istat registra un aumento del fatturato dell'industria dello 0,1% sul mese precedente dovuto all'energia,al netto della quale c'è un calo dello 0,2%. Gli ordini diminuiscono dello 0,2%. Su base annua si rileva un incremento dello 0,6% delle vendite e una flessione del 2% degli ordini. L'istituto registra "un progressivo rallentamento della crescita ,con segnali di flessione degli ordinativi" a novembre, dovuti alla ...

Industria : Istat - a novembre Fatturato +0 - 1% - ordini -0 - 2% : A novembre il fatturato dell' Industria è aumentato leggermente in termini congiunturali, +0,1%,, dopo la flessione dello 0,5% del mese precedente. Lo sottolinea l' Istat spiegando che gli ordinativi ...

Istat - segnale negativo dall'industria : i beni strumentali affossano il Fatturato : ROMA - fatturato in consistente calo a ottobre: l'Istat stima una diminuzione dello 0,5% da settembre, dopo la variazione nulla del mese precedente, per via del fortissimo arretramento dei beni ...