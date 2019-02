Fattura elettronica a pagamento dai benzinai | quanto chiedono per farla

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...

Fattura elettronica 2019 : conservazione ed esonero - il chiarimento : Fattura elettronica 2019: conservazione ed esonero, il chiarimento conservazione Fattura elettronica 2019, cos’è La Fatturazione elettronica 2019 partirà dal 1° gennaio 2019: l’ obbligo tuttavia non sarà immediatamente applicabile a tutti i soggetti fiscali. Infatti per alcune categorie ci sarà un esonero dall’ obbligo. Vedremo a breve quali saranno le categorie escluse dal vincolo di Fatturazione elettronica e quali i ...

Fattura elettronica in regime forfettario 2019 : come farla e a chi conviene : Fattura elettronica in regime forfettario 2019: come farla e a chi conviene Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica per i titolari di partita Iva. Esentati, per il momento, dal nuovo regime, i professionisti che operano nel regime agevolato (regime dei minimi e regime forfettario). Per loro non sussiste né il divieto né l’obbligo di aderire alla nuova Fattura elettronica, ma la possibilità di avvicinarsi e di ...

Fattura elettronica 2019 : invio online con app - AdE “niente paura” : Fattura elettronica 2019: invio online con app, AdE “niente paura” invio Fattura elettronica, info Agenzia delle Entrate Ormai ci siamo: dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore l’obbligo della Fattura elettronica 2019 per le partite Iva. Esclusi dall’obbligo, per il momento, alcune categorie, come quelle aderenti ai regimi agevolati (dei minimi e forfettario). Per questi professionisti, infatti, la Fattura elettronica resta una possibilità, ...

Fattura elettronica 2019 : proroga urgente - ANC fa ricorso : Fattura elettronica 2019: proroga urgente, ANC fa ricorso proroga Fattura elettronica, ricorso al via L’obbligo di Fattura elettronica scatterà dal 1° gennaio 2019, ma non tutti sono ancora pronti per l’introduzione della novità. Tra i contrari l’Associazione Nazionale Commercialisti, che ha perfino optato per la via giudiziaria, depositando presso il Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. L’ANC richiede ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

La "tassa" dei benzinai : 1 - 5 euro a chi chiede Fattura elettronica : Chiedi la fattura elettronica? E io ti applico una 'sovrattassa' sul carburante che hai appena messo. Un euro, a volte un euro e cinquanta. Nelle ultime settimane sono diversi i benzinai che hanno ...

Fattura elettronica - avvio in salita tra rifiuti degli esercenti e commissioni extra : Chiedi la Fattura al benzinaio, alla cassa del supermercato, al ristorante e ti senti rispondere di no. La Fattura non si può più. Oppure sì, ma la paghi uno, due euro extra. È una esperienza che ...

Fattura elettronica 2019 : Hub B2B online a dicembre - come accedere : Fattura elettronica 2019: Hub B2B online a dicembre, come accedere Piattaforma B2B per Fattura elettronica online Si avvicina il primo gennaio e con esso l’esordio della Fatturazione elettronica. Dunque, il consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDEC) mette a disposizione dei professionisti uno strumento per facilitare il passaggio. Da martedì 18 dicembre 2018 verrà lanciata la piattaforma Hub B2B. Fattura ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

