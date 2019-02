F1 | presentata la nuova livrea della Haas 2019 | la VF-19 avrà i colori simili alla Lotus

SuperBike - presentata la nuova Ducati con Davies e Bautista : BERGAMO - La Ducati ha svelato i colori ufficiali della Panigale V4 R con cui affronterà il mondiale di SuperBike 2019. La presentazione è avvenuta nella sede dell'Aruba Global Cloud Data Center a ...

F1 - quando verrà presentata la nuova Ferrari? Data - programma - orario e tv : Mancano ormai solamente 10 giorni, ed i tifosi della Ferrari potranno ammirare la nuova nata del Reparto Corse della scuderia di Maranello. Sarà, infatti, venerdì 15 febbraio la Data nella quale verranno tolti i veli alla nuova vettura che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno e, nelle idee del team emiliano, dovrà condurre Sebastian Vettel e Charles Leclerc ad una grande annata. Una presentazione last-minute, dato che appena tre giorni ...

MotoGp – presentata la nuova Yamaha - la M1 di Valentino Rossi è… nerazzurra : l’esilarante reazione social [FOTO] : La nuova M1 presa di mira sul web: l’esilarante reazione social dopo la presentazione della Yamaha nerazzurra di Valentino Rossi e Maverick Vinales Si è tenuta nella notte italiana la presentazione del nuovo Monster Energy Yamaha Team. Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno mostrato la livrea della loro nuova M1, con la quale sfrecceranno in pista nella stagione 2019 di MotoGp. Un design del tutto nuovo per la nuova Yamaha, che ha ...

MotoGP : presentata a Giacarta la nuova Yamaha. Livrea “interista” per la moto di Valentino Rossi : “Il futuro è ora“. Con questo slogan è stata presentata a Giacarta la nuova Yamaha M1 di motoGP, che vuol tornare a lottare per l’iride della classe regina del motomondiale. In una cerimonia decisamente ben curata da tutti i punti di vista, la dirigenza della Casa di Iwata ha presenziato all’evento, esprimendo con chiarezza la voglia di essere competitivi. The bond between @ValeYellow46 and his Yamaha YZR-M1 is ...

VIDEO MotoGP 2019 - presentata la nuova Suzuki : Rins e Mir vogliono insidiare Honda e Ducati : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova Suzuki GSX-RR che disputerà il Mondiale MotoGP 2019, Alex Rins e Joan Mir guideranno la creatura giapponese che cercherà di fare un salto di qualità per provare a insidiare le big Honda, Ducati e Yamaha in alcuni appuntamenti. Nella passata stagione la Suzuki ha conquistato nove podi (cinque con Rins e quattro con Andrea Iannone), la nuova moto è un’evoluzione di quella della passata stagione ...

Non mentire : presentata a Roma la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano : Un thriller diretto da Gianluca Maria Tavarelli, tre puntate da 100 minuti che verranno trasmesse in prima serata dal 17 febbraio.

MotoGP - presentata la nuova Honda 2019 con il Dream Team composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo : C’era grandissima attesa per la presentazione del Team Repsol Honda MotoGP 2019 e, oggettivamente, la nuova moto e la sua livrea (pressoché simile a quella delle ultime edizioni) sono passate in secondo piano rispetto ad altro. Gli occhi di tutti erano puntati sulla nuova coppia, subito definita “Dream Team”, ovvero Marc Marquez e Jorge Lorenzo, e sulla mano fasciata del maiorchino dopo la rottura dello scafoide negli scorsi ...

Sci alpino – presentata a Cortina la nuova tuta dell’Italia per i Mondiali di Are : E’ stata Presentata ieri sera a Cortina la nuova tuta della Nazionale italiana di sci per i prossimi Mondiali di Are Presentata in assoluta anteprima, sabato sera nella piazza centrale di Cortina d’Ampezzo, la nuova tuta dell’Italia per i prossimi Mondiali di Are. Indossatrici d’eccezione, Marta Bassino e Federica Brignone. Realizzata, come sempre, dallo sponsor tecnico federale Kappa, la nuova tuta è stata ...

Cortina : presentata la nuova tuta da gara dell'Italia per il Mondiale di Are 2019 : Si torna all'azzurro Savoia, mentre il pittogramma resta quello già adottato sulle tute bianche di questa stagione di coppa del mondo. Foto: Fisi-Pentaphoto/Marco Trovati

presentata la nuova stagione degli Amici della Musica di Foligno : Per la IX edizione della festa di scienza e filosofia previsto il ritorno del violoncellista Pinkas Zukerman. Di rilievo, tra le altre proposte, "Passione secondo Giovanni" di Bach per celebrare la ...

Moto Gp - presentata la nuova Ducati : Dovizioso : 'Lotterò per il titolo' : Una Moto pronta 'per vincere'. Andrea Dovizioso scommette sulla nuova Ducati , presentata oggi a Neuchatel, primo team della MotoGP a inaugurare la stagione 2019. 'L'anno scorso è stato un anno ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

MotoGP - presentata la nuova Ducati 2019! Si chiamerà GP19. Dovizioso : “Vogliamo puntare al titolo - ma non sarà facile” : Presso il magnifico scenario del Philip Morris R&D Cube di Neuchatel, in Svizzera, sono stati tolti i veli alla nuova Ducati MotoGP, il mezzo che proverà a riportare il titolo a Borgo Panigale, dato che manca addirittura dai tempi di Casey Stoner, nel lontano 2007. La nuova moto, la Desmosedici GP19, è stata concepita e realizzata sulla base delle edizioni precedenti, ma con novità sostanziali a livello di progettazione. A primo impatto ...

presentata alla stampa la nuova mostra Aio n nei Sassi della scultrice Manzon : Louise Manzon scandaglia la paura dell'altro e dell'alterità riportando la cronaca in una prospettiva fluida, dove la disperazione lascia spazio alla naturale vocazione del genere umano, la ricerca ...