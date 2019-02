Eurolega | 22ª Giornata – L’Efes torna al successo | ok Khimki e Barcellona | 3° ko

sportfair

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L’Anadolu Efes batte il Gran Canaria, vittorie per, l’Olympiakos rimedia il terzo ko di fila: i risultati delle gare del giovedì della 22ªdiGiovedì di grande basket sui parquet di tutta Europa: inizia la 22ªdi. Un poker di match davvero interessanti ha tenuto compagnia i fan europei a partire dalla tarda sera di quest’oggi. Ha aperto le danze ildell’Anadolu Efes,to alla vittoria dopo il ko contro Real Madrid e Panathinaikos nei turni precedenti. I turchi hanno avuto la meglio sul Gran Canaria, 14° in classifica, trascinati dai 25 punti di Simon Krunoslav.anche per ilMosca che ha vinto in trasferta sul campo del Buducnost grazie ai 25 punti di Jordan Mickey. Terzo ko consecutivo per l’Olympiakos che dopo essersi fermato contro Fenerbahce esi è arreso anche al Maccabi Tel Aviv ...