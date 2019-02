Emre Can senza giri di parole | “Champions? Ecco la verità”

Juventus - Emre Can : 'Sogniamo la Champions - tutti vorrebbero avere CR7 in squadra' : La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri in questo mese di febbraio sono attesi da molti impegni uno dei quali sarà davvero importantissimo visto che il 20 febbraio per la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Champions League contro l’Atletico Madrid. Proprio del match europeo ne ha parlato quest’oggi Emre Can ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha spiegato ...

Emre Can : «Voglio vincere la Champions con Cristiano Ronaldo» : TORINO - "L'anno scorso contro Ronaldo avevo perso la finale di Champions, quest'anno voglio vincerla insieme a lui", con questo augurio si conclude l'intervista a Sky Sport di Emre Can, nella quale il centrocampista tedesco si è soffermato sugli obiettivi stagionali bianconeri tra sogno Champions e priorità allo Scudetto. SOGNO Champions MA ATTENZIONE ALL'ATLETICO -...

Juventus - Emre Can : 'Vogliamo la Champions - Ronaldo ci aiuterà' : Il calciatore tedesco, arrivato la scorsa estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi argomenti tra i quali l'obiettivo Champions League, le ultime prestazioni non ...

Cancelo e Izzo i top di giornata - Nainggolan e Emre Can i flop : Ventunesima giornata del campionato di Serie A Top Chiesa (Fiorentina): autentico fenomeno. In contropiede è un fuoriclasse. Tiene in vita le aspirazioni europee della sua squadra con una doppietta di buona fattura nonostante una difesa colabrodo. Prezioso anche in fase difensiva. Izzo (Torino): preciso negli appoggi, attento in marcatura, diligente in fase difensiva. Realizza come un vero centravanti un bel goal di testa. Un goal che rilancia ...

Buoni e cattivi : Emre Can vince il premio impiastro - domenica nera per la famiglia Inzaghi : La Juventus che sale a +11 giocando la sua più brutta partita stagionale fotografa il livello attuale del campionato italiano: più noioso della... Scottish League. Laddove il Celtic - vincitore degli ...

Juventus - Allegri cambia il match coi cambi. Serataccia per Emre Can : La Juve vince in rimonta , soffrendo per 70' una buona Lazio. Decisive le mosse di Allegri e i subentrati, mentre Emre Can fa un passo indietro, dopo la bella prova contro il Chievo di settimana ...

Emre Can in gol dopo 28 passaggi : record Juventus in Serie A : Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'...

Juve - Douglas Costa-Emre Can - che spettacolo! Ma Ronaldo.... : Ecco i Top&flop della serata: Douglas Costa incanta, Emre Can di sostanza. Ma per Ronaldo una serata da dimenticare... top: Douglas costa - Paradosso: uno dei dieci giocatori più forti del campionato ...

Juve-Chievo 3-0 - a segno Costa - Emre Can e Rugani. CR7 sbaglia un rigore : Tutto facile per la Juve contro l'ultima della classe: 3-0 al Chievo e di nuovo +9 sul Napoli. Non segnano i soliti noti, Ronaldo in testa, ma poco conta, il carrarmato di Allegri non conosce ostacoli.

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Comprati in estate - ora quanto valgono? Boom Emre Can e Cancelo : TORINO - La bontà della campagna acquisti estiva della Juventus riceve un altro attestato importante. Il Cies, Centro studi sul calcio europeo, ha stilato due classifiche che certificano la qualità ...

Juve - contro il Chievo è allarme rosso a centrocampo : si scalda Emre Can : La Juventus ha iniziato l'anno conquistando la Supercoppa Italiana a Gedda, battendo il Milan grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Se da un lato Allegri non può che essere soddisfatto, dall'altro deve fare i conti con alcuni giocatori usciti malconci dalla sfida con la formazione rossonera. contro il Chievo il tecnico bianconero potrebbe affidarsi a Emre Can. Gli indisponibili In vista della riapertura del campionato, in programma lunedì 21, le ...

Juve - Pjanic è out ed Emre Can si candida per la regia : Centrocampo, si cambia, un po' per volontà del giudice sportivo, un po' per gli infortuni. La Juventus domani pomeriggio tornerà ad allenarsi per preparare il monday night di lunedì contro il Chievo, ...