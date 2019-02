“Ecco come gli suggeriscono le risposte” L’Eredità | pesanti accuse a Diego

Mercato NBA - il patron dei Knicks racconta la trade per Porzingis : “Ecco come sono andate le cose” : Mercato NBA – Steve Mills, patron dei Knicks, ha parlato della trade che ha coinvolto Porzingis ed i Dallas Mavericks di Doncic Steve Mills, patron dei Knicks, ha spiegato i motivi della decisione di cedere Porzingis a Dallas. Una trade che è arrivata come un fulmine a ciel sereno a scombussolare i piani presenti e futuri di New York. Sembrava infatti si dovesse puntare sul lettone per le prossime annate, ma Porzingis ha deciso di ...

Dalle scuse di Dzeko alla squadra alla voglia di riscatto - Di Francesco svela : “Ecco come si riparte” : Eusebio di Francesco pronto per la sfida contro il Milan: la Roma a caccia del riscatto dopo il pesante 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia “come si riparte? Facendo una prestazione di grandissimo livello, fisica e mentale. E’ fondamentale in un momento così delicato“. Lo dice l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, che arriva a 4 giorni dalla ...

Corona svela i segreti di Ilary Blasi : “Ecco come è diventata famosa” : Fabrizio Corona si prende la sua rivincita contro Ilary Blasi, raccontando i suoi segreti nella nuova autobiografia. Non mi avete fatto niente è il titolo del nuovo libro di Corona che sta facendo molto discutere perché più che raccontare la vita dell’ex re dei paparazzi svela retroscena e segreti di alcuni vip. Dopo aver accusato Silvia Provvedi di averlo tradito con Fedez, spingendo persino Chiara Ferragni ad intervenire, Fabrizio ha ...

Cristiana Ciacci - la figlia di Little Tony racconta la sua infanzia difficile : “Ecco come mi facevano vivere” : Ospite di Domenica In, Cristiana Ciacci, la figlia del cantante Little Tony, ha ripercorso la sua vita, raccontando a Mara Venier il rapporto con il padre e la sua infanzia difficile. “Mio padre aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l’ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico”, ha detto.”Ho avuto delle grandi mancanze affettive“, ammette ...

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “Ecco come Spalletti mi ha convinto a scegliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

MotoGp – Vinales e la rottura con Forcada - Maverick risponde alle critiche : “Ecco come sono andate le cose con Ramon” : Maverick Vinales torna a parlare della rottura con Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha a pochi mesi dall’inizio della nuova stagione di MotoGp La stagione 2018 è stata complicata per Maverick Vinales: un anno di alti e bassi, a lottare non solo con i rivali ma anche col proprio team, che non è riuscito a fornire ai suoi piloti la moto adatta per poter ambire alla vittoria costantemente. Anno di cambiamenti per lo ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon - il racconto di Max : “Ecco come sono andate le cose - vi svelo tutto” : Verstappen torna a parlare della Lite con Ocon al termine del Gp del Brasile: il racconto dettagliato del pilota olandese della Red Bull La stagione 2018 di F1 ha regalato tanto spettacolo in pista: le bagarre tra i piloti hanno fanno emozionare tutto il pubblico appassionato delle quattro ruote, ma non sono mancati anche i colpi di scena, extra pista, che hanno creato molto scompiglio, ma che hanno anche attirato ...

Come perdere il peso accumulato a Natale? Sessuologa : “Ecco le posizioni che fanno bruciare più calorie” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La Sessuologa ha raccontato Come il sesso possa rappresentare un ottimo metodo per perdere il peso accumulato nel corso del periodo natalizio: “Fare l’amore fa sicuramente bruciare calorie. I primi giorni ...

Retroscena Raikkonen - la sorprendente rivelazione del fisioterapista Sauber : “Ecco come lo trovai in camera la mattina del suo debutto in F1” : sorprendente rivelazione di Josef Laberer, fisioterapista di Kimi Raikkonen ai tempi del suo debutto in Formula 1 con la Sauber Il 2019 segna il ritorno agli albori per Kimi Raikkonen, tornato in Alfa-Sauber a distanza di molti anni dal suo esordio in Formula 1. Una scelta dettata proprio da quell’amore rimasto nel suo cuore per la sua prima squadra, decisa adesso a regalargli altri due anni importanti nel circus. Photo4/LaPresse La ...

F1 - Michael Schumacher e quella frase che mette i brividi : “Ecco come mi vedo a 50 anni” : E’ venuta fuori una frase di Michael Schumacher di più di vent’anni fa, una dichiarazione che mette i brividi considerando l’attuale situazione del Kaiser Sono passati più di venticinque anni, mezza vita vissuta al limite e sempre al massimo. Fino al 2013, quando il destino ha deciso di giocargli un brutto scherza facendo al momento calare il sipario sulla propria esistenza. LaPresse/Photo4 Non era però quello che si ...

Carlotta Mantovan - primo Natale senza Frizzi : “Ecco come l’ho passato” : Carlotta Mantovan racconta il primo Natale senza Fabrizio Frizzi: il momento delicato e i tre pilastri su cui costruire il futuro Il 26 marzo 2018 se ne andava Fabrizio Frizzi. Il vuoto lasciato dal conduttore tuttora è ampio e profondo; ma la vita di chi resta deve pur continuare. Lo sa sua moglie Carlotta Mantovan, […] L'articolo Carlotta Mantovan, primo Natale senza Frizzi: “Ecco come l’ho passato” proviene da Gossip e ...

Juventus - il racconto di Paratici : “Ecco come ho preso Cristiano Ronaldo e le parole di mio figlio” : Juventus, Fabio Paratici ha parlato dell’affare Cristiano Ronaldo, inizialmente un sogno che poi si è trasformato in realtà Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Skysport ha raccontato la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, con tanto di retroscena tenero relativo a suo figlio. Il tutto è nato da un incontro con Mendes, nel quale però i due avrebbero dovuto parlare di ...

F1 – Condizioni Niki Lauda - Helmut Marko rassicura tutti : “Ecco come sta” : Helmut Marko e le Condizioni di Niki Lauda: le parole del consulente della Red Bull sullo stato di salute del presidente non esecutivo Mercedes Niki Lauda ha mandato in allarme tutto il mondo della F1, quattro mesi fa, per le sue Condizioni di salute che lo hanno costretto ad un lungo periodo in ospedale e ad un intervento chirurgico per un trapianto di polmone. Il presidente non esecutivo della Mercedes adesso è in buone condizione e sta ...

La giornalista Romanelli presenta “Web - Social ed etica” : “Ecco come creare una cultura della riservatezza” : “Serve responsabilizzarsi sui comportamenti che si adottano quando ci troviamo in rete o sui Social media. Bisogna creare una cultura della riservatezza, dato che spesso ci mettiamo in pericolo noi, seminando in modo spontaneo i nostri dati personali”. A rivendicarlo la giornalista Eugenia Romanelli, presentando alla Camera dei deputati il suo libro “Web, Social ed etica. Dove non arriva la privacy: come creare una cultura della ...