Ecco chi è Dean Henderson | il ‘portierino’ finito nel mirino della Juventus

Ecco come le più grandi saline d'Italia rischiano di diventare francesi : BARI - Le saline di Margherita di Savoia - estese per 4mila ettari, le più grandi di Europa, le seconde al mondo - potrebbero passare di mano e finire sotto il controllo della multinazionale francese Salins, leader commerciale nel Vecchio Continente con impianti estrattivi anche in Spagna, siti produttivi ...

Arbitro Sassuolo-Juventus : Ecco il direttore di gara - occhio ai precedenti : Arbitro SASSUOLO JUVENTUS- Sarà Paolo Silvio Mazzoleni l'Arbitro di Sassuolo-Juventus, match in programma domenica alle ore 18:00. Per il direttore di gara si tratterà della 30esima direzione di gara con i bianconeri. occhio ai precedenti e al bilancio: 20 vittorie bianconere, 4 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima sfida della Juve arbitrata da Mazzoleni risale a novembre in casa del Milan […]

Retroscena Hamsik - Ecco cosa chiede il Napoli per venderlo : Napoli - La trattativa fra il Napoli e il Dalian per Hamsik continua. Dopo la chiusura del club partenopeo di ieri attraverso un comunicato, oggi le parti sono tornate a dialogare. Il Napoli si è ...

Infortunio Bernardeschi - aggiornamento : Ecco quando tornerà in campo : Infortunio Bernardeschi- Sorride almeno parzialmente Massimiliano Allegri, il quale potrebbe contare su Federico Bernardeschi in vista dell'imminente match di campionato contro il Sassuolo. L'ex giocatore della Fiorentina sembrerebbe aver smaltito la botta al costato e potrebbe esser convocato in vista del match contro i neroverdi. Ko già totalmente smaltito che consentirà ad Allegri di poter […]

Corona - Ecco chi è la nuova (misteriosa) fidanzata : Fabrizio Corona è di nuovo innamorato. Dopo l’addio ad Asia Argento, l’ex re dei paparazzi sarebbe legato ad una donna misteriosa. In una delle sue ultime interviste rilasciate a Verissimo, Corona aveva spiegato di provare dei sentimenti forti per una donna di cui però non aveva svelato l’identità. “È un momento un po’ particolare – aveva detto a Silvia Toffanin -, ad oggi frequento una persona, ma non posso ...

Sanremo 2019 - Fabio Rovazzi torna “a comandare” all’Ariston - con la fidanzata : Ecco chi è Karina Bezhenar : Andiamo a comandare, ma stavolta con la fidanzata. Fabio Rovazzi è tornato a Sanremo come ospite di Claudio Baglioni. Solo che in valigia non ha messo Pippo Baudo, bensì la 22enne Karina Bezhenar. La nuovissima fiamma del 25enne cantante milanese è una modella, aspirante attrice, non proprio altissima ma molto bionda, anche se spesso è apparsa castano scura, che vive e lavora da un paio d’anni a Milano. Galeotto fu a fine 2016 il solito gruppo ...

Sergio Sylvestre torna al Festival di Sanremo : Ecco con chi duetterà : Festival di Sanremo, torna Sergio Sylvestre: l’ex allievo di Amici di nuovo sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti Sergio Sylvestre tornerà domani sera in tv. Quando e dove? In prima serata, su Rai 1, per esibirsi al Festival di Sanremo. L’ex allievo di Amici, stando a quanto dichiarato oggi durante la conferenza stampa del […] L'articolo Sergio Sylvestre torna al Festival di Sanremo: ecco con chi duetterà ...

Iva Zanicchi - Ecco chi le ha rubato la Palma d’oro di Sanremo : “Ringrazio tutti per il supporto - è tornata a casa” : Svelato il mistero della Palma d’oro di Sanremo rubata a Iva Zanicchi, per la quale la cantante aveva registrato un videoappello nei giorni scorsi. È stata lei stessa a pubblicare sul proprio profilo Facebook lo spot della seconda stagione Suburra (online su Netflix dal 22 febbraio): “Ringrazio tutti per il supporto che ho ricevuto in questi giorni. Volevo dirvi che la Palma d’Oro è finalmente tornata a casa, ma per riaverla ...

Verratti al party di Neymar con Cindy Bruna? Ecco chi è la modella francese : Marco Verratti veste la maglia del Psg da sette stagioni ed è un punto fermo della squadra di Tuchel. Il centrocampista abruzzese ha messo insieme 258 presenze condite da 8 reti ed ha vinto tutto in Francia ma niente in Europa. Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi punta forte sulla Champions League, obiettivo dichiarato ormai da anni della proprietà. Verratti sta bene in Francia anche se una cosa manca nella sua felice carriera: giocare in Serie A. Il ...

Sanremo 2019 - Ecco chi abbraccia tra il pubblico Maurizio Carucci degli Ex-Otago : Tra i nomi in gara sono forse i meno 'famosi', ma gli Ex-Otago hanno iniziato a farsi conoscere al grande pubblico del Festival di Sanremo.Sui social ha fatto colpo soprattutto Maurizio Carucci, 38enne cantante ligure che ad ogni esibizione abbraccia una donna del pubblico. Che possa essere la sua fidanzata? Assolutamente no, visto e considerato che la ragazza in questione è cambiata, tra la puntata di martedì e quella di ieri sera. A ...

Fabrizio Corona - nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l'attrice - Ecco perchè rimane segreta : Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona che si chiama Alessandra e di mestiere fa l?attrice. L?ex re dei paparazzi, che come riportato da Leggo.it ha appena pubblicato il suo nuovo libro...

MotoGp – Test Sepang - Marquez preoccupato dopo il Day2 : “Ecco cosa mi succede dopo pochi giri” : Il pilota della Honda ha chiuso all’ottavo posto la seconda giornata dei Test di Sepang, palesando evidenti problemi con la spalla operata Ottavo posto e tanto dolore per Marc Marquez nella seconda giornata di Test a Sepang, il pilota della Honda non ha completato il programma di lavoro per via del dolore alla spalla operata pochi mesi fa. AFP/LaPresse Un inizio positivo per lo spagnolo che, tuttavia, con il passare dei minuti ha ...

Manuel Bortuzzo : la confessione di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano - Ecco chi ha premuto il grilletto : Manuel è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, dall'affetto e dalla commozione dell'Italia intera. Ne ha sentito la forza e sa di poter contare su una famiglia premurosa, ...

Una Vita anticipazioni : LOLITA trova un morto per strada - Ecco chi è… : Nei prossimi mesi della telenovela Una Vita sono in arrivo dei grossi guai per la famiglia Palacios! Come già abbiamo anticipato, Antoñito (Alvaro Quintana) verrà arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni del Comune; ciò accadrà quando il suo socio Belarmino sparirà con tutto il denaro destinato alla costruzione di un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Una Vita anticipazioni: ANTOÑITO, arrestato, riceve ...