E' morta Rosamunde Pilcher | la scrittrice di romanzi rosa aveva 94 anni

Blastingnews

: È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher - ilpost : È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher - anesalete : RT @ilpost: È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher - wallpaperflo : Nooooo raga è morta Rosamunde Pilcher quella dei romanzi rosa dove ci ricavano i peggio film ?????????? -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Un lutto inaspettato ha colpito il mondo della letteratura. Si è infatti spenta a 94, la celebrebritca, nota per i suoiambientati nel Regno Unito.Il successo dei suoi libri, divenuti in breve tempo di fama mondiale, ha fatto sì che numerosi suoi scritti siano stati anche trasformati in film e serie televisive di successo. Lasi è spenta a seguito di un ictus che ha avuto domenica scorsa, e da cui, purtroppo, non si è più ripresa. Tra i suoi best seller si annoverano testi come "I cercatori di conchiglie". La notizia è stata data alla stampa britca oggi, per la precisione al quotidiano The Guardian, dal figlio della...