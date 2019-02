Dramma Emiliano Sala – L’annuncio ufficiale della polizia | identificato il corpo estratto

Dramma Emiliano Sala - concluse le operazioni di recupero : estratto il corpo rinvenuto all’interno del relitto : L’agenzia investigativa britannica per gli incidenti aerei ha comunicato che è stato recuperato il corpo rinvenuto all’interno del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala Un corpo è stato recuperato dal relitto dell’aereo con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala, scomparso dai radar il 21 gennaio sul canale della Manica. AFP/LaPresse Lo ha riferito l’agenzia investigativa britannica per gli incidenti ...

Dramma Emiliano Sala – L’assurda pretesa del Nantes : “richiesta al Cardiff la prima rata per l’acquisto calciatore” : Il Nantes ignora i tragici eventi che hanno coinvolto Emiliano Sala e richiede il pagamento della prima rata per l’acquisto del calciatore al Cardiff: ecco come stanno le cose Mentre in queste ore si sta cercando di recuperare il corpo avvistato dentro il relitto dell’aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, i tabloid inglesi hanno diffuso un’assurda notizia. I media britannici infatti ...

Dramma Emiliano Sala – Iniziate le operazioni di recupero del relitto dell’aereo : si cerca di portare in superficie il corpo : Iniziate le operazioni di recupero del velivolo sul quale viaggiava Emiliano Sala, attaccante italo-argentino scomparso lo scorso 21 gennaio Nonostante le avverse condizioni meteo, nella mattinata sono iniziati i lavori di recupero del relitto del Piper Malibu sul quale viaggiava Emiliano Sala prima della caduta dello scorso 21 gennaio. L’aereo, ritrovato dall’esploratore marino David Mearns nel mare della Manica, è stato ...

Dramma Emiliano Sala - la FOTO del cane che lo attende alla porta commuove i social : “anche lei ti aspetta” : Sono giorni di dolore ed apprensione per la famiglia di Emiliano Sala: anche il cane del calciatore aspetta il ritorno a casa dell’attaccante Basta la FOTO del cane di Emiliano Sala che lo attende sulla soglia della porta di casa per capire l’immensa tragedia che sta vivendo in questi giorni la famiglia del calciatore italo-argentino scomparso con il suo aereo nel canale della Manica lo scorso 21 gennaio. Dopo il ritrovamento ...

Dramma Emiliano Sala – L’amico del calciatore accusa : “c’è un colpevole” : Emiliano Sala e la sua tragica scomparsa: le parole disperate di un amico del calciatore italo-argentino La scomparsa di Emiliano Sala ha sconvolto proprio tutti. A poche ore dal ritrovamento del relitto, dentro cui è stato avvistato un corpo, a parlare è un amico del giovane calciatore italo-argentino. Maximiliano Duarte ha dichiarato a ‘Marca’: “c‘è una grande verità dietro tutto questo e cioè che c’è un ...

Dramma Emiliano Sala – Svolta nelle ricerche del calciatore : avvistato un corpo dentro il relitto dell’aereo : Dopo il ritrovamento del relitto dell’aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff arrivano altre sconcertanti novità Potrebbe essere il giorno giusto per giungere alla verità sul mistero che fino ad oggi ha avvolto la scomparsa dell’aereo che due settimane avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff. Dopo l’interruzione delle ricerche da parte delle istituzioni competenti, la famiglia e ...

Dramma Emiliano Sala - il padre sotto shock : “è solo un brutto sogno” : Dramma Emiliano Sala, ieri è stato ritrovato il rottame del velivolo sul quale il calciatore avrebbe dovuto raggiungere Cardiff assieme al pilota L’aereo sul quale viaggiava Emiliano Sala, è stato ritrovato dai ricercatori nella giornata di ieri, non ancora rinvenuti però i corpi dei due uomini che si trovavano a bordo, il calciatore ed il pilota. La famiglia è distrutta dopo questi lunghi giorni di ricerche senza notizie di ...

Dramma Emiliano Sala : è stato trovato l’aereo! : E’ stato ritrovato l’aereo sul quale si trovava Emiliano Sala, SkysportUK ha rilanciato in serata la notizia: la famiglia sarebbe stata già informata “L’aereo che portava il calciatore della Premier League Emiliano Sala dalla Francia a Cardiff è stato trovato. La sua famiglia è stata informata dalla polizia“. Con questa flash news SkysportUK ha annunciato il ritrovamento del velivolo sul quale si trovava ...

Emiliano Sala - la Drammatica svolta nelle ricerche : il ritrovamento su una spiaggia francese : Sul caso di Emiliano Sala , siamo a una drammatica svolta nelle indagini: i resti di due sedili ritrovati su una spiaggia francese questa settimana provengono 'probabilmente' dall' aereo scomparso che ...

Dramma Emiliano Sala - le ricerche dell’aereo proseguono : emergono delle inquietanti novità : Sono stati ritrovati su una spiaggia francese alcuni resti di un velivolo, secondo l’AAIB dovrebbero trattarsi dei sedili dell’aereo che trasportava Emiliano Sala novità importanti arrivano dalla polizia sul caso Emiliano Sala, giocatore argentino disperso insieme al pilota Dave Ibbotson in seguito ad un incidente aereo verificatosi più di una settimana fa. AFP/LaPresse Secondo quanto riferisce l’Air Accident ...

Dramma Sala - Veretout compara la scomparsa dell’ex compagno alla morte di Astori : “per Emiliano si può ancora sperare” : L’ex compagno di Emiliano Sala parla della scomparsa del calciatore italo-argentino: le parole del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, parla del caso che ha sconvolto il calcio europeo: la scomparsa di Emiliano Sala. Il francese ha conosciuto il calciatore disperso con il suo aereo nel canale della Manica nei pochi giorni condivisi con lui all’Aston Villa. “Abbiamo ...

Dramma Emiliano Sala - il proprietario dell’aereo allo scoperto : svelati gli audio di whatsapp : Il proprietario del Piper Malibu su cui volava Emiliano Sala ha reso pubblici gli audio whatsapp scambiati qualche giorno prima della tragedia con il giocatore Proseguono le ricerche per far luce sul Dramma che ha coinvolto Emiliano Sala, passato da poco dal Nantes al Cardiff. L’aereo su cui volava il calciatore argentino insieme al pilota Dave Ibbotson non si trova, nonostante le autorità stiano battendo tutte le zone vicine a ...

Dramma Emiliano Sala - il manager del Cardiff sconvolto : “ho viaggiato con lo stesso pilota e…” : L’allenatore del Cardiff ha parlato del Dramma che ha colpito Emiliano Sala, svelando di essere svuotato e di non aver voglia di tornare in panchina Il Dramma di Emiliano Sala continua a sconvolgere l’intero mondo del calcio, da lunedì scorso ormai non si hanno notizie dell’attaccante argentino, il cui aereo è scomparso dai radar mentre sorvolava il Canale della Manica. AFP/LaPresse Le autorità non hanno ritrovato né il ...