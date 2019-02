Dove sono finiti i brexiteers italiani?

Ilva - sequestrate collinette a ridosso dei Tamburi : Dovevano proteggere le case - sono ‘incredibile accumulo di rifiuti’ : Erano state create negli anni ’80 per proteggere il quartiere Tamburi di Taranto, per non farlo soffocare, provando a fungere da barriera rispetto alle polveri dei parchi minerari dell’allora Italsider. Quarant’anni dopo, si scopre che le “collinette ecologiche” del siderurgico sono in realtà immense discariche abusive di rifiuti industriali. Hanno già contaminato i terreni con sostanze altamente tossiche e cancerogene. ...

Case di lusso davanti ai monumenti - quanto costano e Dove sono : ... o comunque per nababbi: l'insegna di Hollywood fa schizzare i prezzi delle Case nella sua area di oltre il 1000%, più di qualunque altro monumento al mondo. Se un appartamento in un'altra zona di ...

Super Bowl noioso - LeBron James su Twitter : 'Dove sono le notizie di mercato NBA?' : ... segno che la noia per il Super Bowl numero 53 della storia era condivisa da molti in giro per il mondo. Le implicazioni del messaggio di James su Twitter A una prima vista sembrerebbe un normale ...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto - Dove sono stati distribuiti i migranti : ... Centro di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, di Castelnuovo di Porto, Roma,, che saranno trasferiti al Centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, lo stesso che per alcuni ...

Tav - Borghi (Pd) denuncia : “Toninelli ha bloccato audizione su analisi costi-benefici. Dove sono gli alfieri della trasparenza?” : “Gli alfieri della trasparenza, i campioni dell’apertura della scatola del tonno, coloro i quali hanno passato anni a discutere dell’esigenza di rendere il Palazzo trasparente come il vetro, con una lettera ufficiale del ministro Toninelli, hanno impedito al professor Ponti di rendere le indispensabili comunicazioni, in termini di audizione, a una Commissione di questo Parlamento”. Lo denuncia, nell’Aula della Camera, Enrico ...

I nuovi media che Dovevano salvare il giornalismo sono in crisi. Di chi è la colpa? : L’app di BuzzFeed vista su un iPhone qualche anno fa (foto: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images) È un periodo funesto per il panorama dei nuovi media. Diverse testate digitali che sembravano ormai consolidate nel panorama dell’editoria hanno annunciato un nuovo round di tagli del personale, con oltre mille licenziamenti di giornalisti anche affermati, che ha fatto discutere e preoccupare molti. Per anni considerato il modello di ...

Dove sono i capitalisti italiani : Pubblichiamo la prefazione a “L’Italia: molti capitali, pochi capitalisti”, il volume di Beniamino Piccone edito da Vitale & co. presentato giovedì a Milano Beniamino Piccone conclude il capitolo centrale del libro che vi apprestate a leggere, il capitolo intitolato “Che fine ha fatto il capita

Dove sono i capitalisti italiani : Alcuni attribuiscono a queste resistenze la crisi che da quasi trent'anni attanaglia l'economia giapponese e dalla quale il paese sembra incapace di districarsi. E' quindi possibile che "l'incapacità ...

Lory Del Santo a ‘Vieni da me’ : “I miei erano molto poveri - ecco Dove sono nata” : Caterina Balivo ha ospitato anche Lory Del Santo a ‘Vieni da me’, il programma che conduce da settembre su Rai Uno. Abbiamo visto recentemente Lory al Grande Fratello Vip e si è parlato molto di lei negli ultimi mesi per via della tragedia familiare che l’ha investita: la perdita del figlio Loren, morto a 19 anni. “Lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza”, ha detto nel salotto tv della Balivo quando si è toccato, non senza ...

Google Maps vi indicherà Dove sono gli autovelox - test avviati in alcune nazioni : Le segnalazioni di autovelox e incidenti stradali iniziano a popolare le schermate di Google Maps, il popolare servizio di navigazione satellitare. Per ora si tratta di una sperimentazione, e le nuove icone appaiono solo in alcuni casi nella modalità di navigazione, nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Russia, Brasile, Messico, Canada, India e Indonesia. Non serve spiegare il motivo di questa novità, che è sempre stata apprezzata ...

Non solo la Siria - 10 Paesi nel mondo Dove ci sono le peggiori crisi nel 2019 : L’International Rescue Committee hanno classificato i Paesi più a rischio di catastrofi umanitarie nel 2019. sono 21, ma solo i primi dieci contano circa la metà degli sfollati interni e due terzi dei rifugiati in tutto il mondo. sono la Siria e l’Afghanistan, ma anche il Venezuela e molti Paesi africani. Dall’Africa parte quella classifica di mancata pace con la Somalia, paese tormentato da conflitti per decenni. Da qui vengono 2,6 milioni di ...

“Dove sono i miei porno?” - un utente sbaglia account Twitter e scrive all’Inter : i nerazzurri chiamano in causa… Brozovic! : Un caso di omonimia social spinge un utente Twitter a fare una prticolare richiesta ‘hot’ all’account dell’Inter: la risposta dei nerazzurri chiama in causa Brozovic L’omonimia crea spesso qualche situazione imbarazzante. Sarà capitato a tutti di scambiare una persona per un’altra, aventi lo stesso nome, ed anche sui social basta un tag sbagliato e il messaggio arriva ad un account che non c’entra ...

Uomini E Donne : anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video Dove lei ne parla : I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata... L'articolo Uomini E Donne: anche Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati. Guarda il video dove lei ne parla proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Dentro un data center - il caveau Dove sono custoditi i nostri dati : Ma, nel suo complesso, l'elaborazione di moli di dati - spinta dall'economia digitale - ha bisogno di tanta energia e da tempo i gestori dei data center sono impegnati per migliorare l'impronta ...