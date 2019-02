Diciotti | Salvini | Italia aspettava soluzione a controversia internazionale

Caso Diciotti - Conte : «Io responsabile - l’azione di Salvini coerente con il programma di governo» : Il premier: «Il governo ha posto in essere ogni azione utile a promuovere una politica di contrasto all’immigrazione irregolare». «l’azione di Salvini coerente con il programma dell’esecutivo». Grasso: «Carte irricevibili»

Diciotti - Tav - europee : Salvini e la campagna di primavera : (Foto: Marco Bertorello/Afp/Getty Images) Con oltre il 33% in canna – sia Swg che Demos lo accreditano intorno al 33,7% – non si capisce d’altronde per quale ragione Matteo Salvini debba tenersi incollato a Luigi Di Maio e ai continui balletti dei Cinquestelle. Ormai è solo lui, come accadde a Berlusconi e in parte a Renzi, in un ritornello tipico della politica italiana: la Lega è scomparsa, o forse l’hanno fatta momentaneamente ...

Sul caso Diciotti Conte dice di essere responsabile. "Salvini attua un indirizzo" : Le azioni portate avanti dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini "si pongono in attuazione di un indirizzo politico-internazionale, che il Governo da me presieduto ha sempre coerentemente condiviso fin dal suo insediamento. Di questo indirizzo, così come della politica generale del Governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione". È quanto scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Diciotti - Lucia Azzolina scarica Matteo Salvini in tv : "Chi lo deve giudicare" : Se ne lava le mani Lucia Azzolina. Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la grillina interviene sul caso Diciotti e di fatto scarica in diretta Matteo Salvini. "La Costituzione è chiarissima e parla di separazione dei poteri", spiega la deputata e portavoce del Movimento Cinque Stelle. "Poss

