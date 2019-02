Di Battista è l’Aldo Biscardi della politica italiana

ilfogliettone

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Quando nel marzo del 2000 la Procura di Roma archiviò senza prendere provvedimenti la querela per diffamazione che un gruppo di arbitri aveva sporto contro Aldoe altri ospiti del suo celeberrimo "Processo", le motivazionidecisione furono emblematiche: "La credibilità oggettiva delle notizie riportate e fatte oggetto di dibattito - scrissero i giudici - è riconosciuta come assai bassa, secondo l'opinione comune, trattandosi non infrequentemente di notizie create o gonfiate per suscitare la polemica". La conclusione dei giudici fu che "i toni, la sede e la natura degli interventi depongono per essersi trattata di una tipica discussione 'da bar' finalizzata all'incremento dell'audience attraverso l'uso di toni e contenuti platealmente esagerati"., insomma, fu assolto perché l'opinione pubblica non lo considerava credibile. Ciò che diceva, anche gli insulti, ...