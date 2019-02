Devil May Cry 5 si mostra in 10 minuti di video gameplay

Devil May Cry 5 ci mostra V in 10 minuti di video gameplay : Se siete dei fan della serie e state attendendo impazienti questo nuovo capitolo, l'8 marzo è ancora lontano per cui tanto vale ingannare l'attesa con l'ultimo video gameplay condiviso da Capcom.In questo filmato di 10 minuti abbiamo la possibilità di conoscere il nuovo personaggio giocabile introdotto nella serie e il suo stile di combattimento. Riportiamo di seguito il video, condiviso da IGN:Devil May Cry 5 è un titolo action, sviluppato e ...

Alle 20 una diretta da non perdere : la seconda demo di Devil May Cry V giocata dal game designer di Lost Paradise : Appuntamento da non perdere con una diretta davvero molto interessante non solo per il gioco trattato ma anche per chi si occuperà di mostrarcelo in live. Questa sera, Alle 20:00, Antonino Truisi ci mostra la seconda diretta di Devil May Cry V.Truisi è un game designer al lavoro sull'interessante Lost Paradise. Ma che cos'è esattamente Lost Paradise? Si tratta di un action in terza persona sviluppato sfruttando l'Unreal Engine 4 che propone un ...

Itsuno : "Dragon's Dogma 2? Capcom mi aveva dato via libera ma ho dato precedenza a Devil May Cry V" : "Quando venne fuori la discussione riguardante Devil May Cry V sono andato da Kenzo Tsujimoto (fondatore di Capcom) e gli dissi che avrei voluto realizzare o Devil May Cry V o Dragon's Dogma 2 come prossimo progetto. Lui mi rispose che andava benissimo e che potevo fare quello che volevo, o uno o l'altro, quindi pensai di lavorare sul nuovo Devil May Cry". Queste sono le parole del game director di Devil May Cry V, Hideki Itsuno, ...

La nuova demo di Devil May Cry 5 è disponibile su PS4 e Xbox One : come scaricarla : Una seconda demo di Devil May Cry 5 è finalmente disponibile per il download. Dopo aver sedotto milioni di videogiocatori con il remake di Resident Evil 2, la giapponese Capcom è dunque pronta a dare loro in pasto il suo ultimo gioiellino poligonale in salsa action. E lo farà per l'appunto prima del tempo, con una versione di prova destinata a PlayStation 4, Xbox One e PC. Naturalmente scaricabile in via del tutto gratuita dagli store ...

Disponibile la seconda demo di Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One : L'uscita di Devil May Cry 5 è sicuramente una delle più attese in questo inizio 2019 e i giocatori hanno ora l'opportunità di provare il gioco su console per la seconda volta.Infatti, sugli store di PlayStation e Xbox è comparsa una nuova demo. Su PS4 avrete bisogno di 8,82GB, mentre su Xbox One di 8,31GB.I contenuti dovrebbero essere molto simili alla demo pubblicata a dicembre su Xbox One, con Nero alle prese con i demoni a Red Grave City. ...

Nuovo trailer e video gameplay per Devil May Cry 5 : In occasione della live di Capcom TV è stato presentato un Nuovo trailer di Devil May Cry 5 per la gioia dei fan in attesa di questo Nuovo capitolo del franchise.Come riporta Twinfinite, il Nuovo trailer si intitola "Story so Far" e si tratta di una sorta si riassunto della storia del gioco per chi non avesse mai messo mano si un Devil May Cry fino ad ora. Si tratta anche di una piacevole sorpresa per i veterani della serie che vorranno ...

Devil May Cry 5 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : Dopo gli Obiettivi Xbox One di Crackdown 3, vogliamo condividere con voi gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Devil May Cry 5 in Anteprima e tradotti da noi in italiano. Devil May Cry 5: Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 Sblocca tutti i Trofei o gli Obiettivi Completa il gioco a difficoltà Umano Completa il gioco a difficoltà Cacciatore di demoni Completa il gioco a difficoltà Figlio di Sparda Completa il gioco a ...

Annunciati i requisiti di sistema finali della versione PC di Devil May Cry 5 : Come segnala DSOGaming, Capcom ha aggiornato i requisiti ufficiali della versione PC di Devil May Cry 5 (tramite la pagina Steam dedicata). Capcom avrebbe abbassato i requisiti minimi per quanto riguarda la CPU. Mentre in precedenza elencava Intel Core i7-4770 come CPU minima, ora elenca le CPU Intel Core i5-4460 e AMD FX-6300.Capcom ha anche incluso le GPU e le CPU di AMD per i requisiti PC. Le GPU minime richieste per Devil May Cry 5 sono ora ...

Devil May Cry 5 : I Requisiti PC ufficiali : Durante il Tokyo Game Show oltre i Bonus pre-order, Deluxe Edition e nuovo Trailer per Devil May Cry 5, sono stati svelati anche i Requisiti PC ufficiali che vi riportiamo di seguito. Devil May Cry 5: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 64-bit Processore: Intel Core i7-4770 3.4GHz o superiore Memoria: 8 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX760 o superiore DirectX: Version 11 HDD: 35 GB available space Note Addizionali: ...

La versione PC di Devil May Cry 5 potrebbe essere posticipata al 7 maggio : Questa notizia (o meglio rumor) potrebbe farvi storcere il naso se siete tra quelli che non vedono l'ora di giocare l'attesissimo Devil May Cry 5 su PC, sembra infatti che la data di uscita per tale piattaforma sia stata posticipata al 7 maggio 2019.Come riporta Gamingbolt, la notizia arriva da SteamDb che (come anticipato all'inizio della news) riporta una data diversa rispetto a quella precedentemente annunciata, ovvero il prossimo 7 maggio. ...

Uscita di Devil May Cry 5 rimandata a maggio? Dante in ritardo su PC : Il lancio di Devil May Cry 5 rappresenta solo la ciliegina sulla torta di un biennio davvero infuocato per Capcom. Dopo un periodo di evidente sbandamento, il colosso di Osaka è tornato infatti a splendere nel variegato firmamento di stelle videoludiche. E lo ha fatto pescando a piene mani dal suo glorioso passato. Prima con la rinascita di Street Fighter V con la Arcade Edition e quella di Resident Evil con il settimo capitolo, poi con il ...

Devil May Cry 5 durerà circa 15 ore : Come segnala Gametransfers, recentemente Capcom ha avuto l'opportunità di mettersi in contatto con alcuni giornalisti coreani per rispondere a determinate domande relative all'atteso Devil May Cry 5. Durante l'intervista sono emersi due punti chiave: il primo riguarda la longevità del gioco, che si attesta (almeno secondo test interni) su circa 15 ore. Il secondo riguarda i personaggi giocabili: oltre ai tre già annunciati (Dante, Nero e V), se ...

Devil May Cry 5 : una nuova demo per PS4 e Xbox One è in arrivo il prossimo mese : Capcom ha pubblicato una demo di Devil May Cry 5 per Xbox One a dicembre, ma se non l'avete provata, avete ufficialmente perso la vostra occasione, in quanto la versione di prova è stata tolta dallo store Xbox, anche se è ancora riproducibile se scaricata in precedenza. Ma niente paura! Se vi siete persi questa demo - o se siete possessori di PS4 e non avete ancora messo mano al gioco - il prossimo mese riceverete un nuovo assaggio di DMC5. Come ...