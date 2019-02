Decreto sicurezza | il commissario per i diritti umani della Ue | Non

Decreto sicurezza - il commissario per i diritti umani della Ue : " Siamo preoccupati" : Lettera al premier Conte per sollecitare il rispetto del diritto all'accoglienza. Primi trasferimenti al Cara di Mineo. Il sindaco a Salvini: "Non potete lasciarci qua le macerie"

Immigrazione - appello degli psicoanalisti a Mattarella contro il Decreto sicurezza 'Migranti esposti a sofferenze disumane' : ROMA - Una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere profondo dissenso verso il decreto sicurezza. A firmarla sono i 618 psicoanalisti soci della Spi, Società ...

Immigrazione - appello degli psicoanalisti a Mattarella contro il Decreto sicurezza : "Migranti esposti a sofferenze disumane" : "Centinaia di persone nelle nostre città sono diventate fantasmi, così si rende impossibile l'integrazione". La lettera aperta dei 618 soci della Spi al presidente della Repubblica

La propaganda si trasforma in legge. Conseguenze del Decreto sicurezza : Immigrazione: la legge di Salvini Madrid, 5 feb 08:28 - (Agenzia Nova) - Lo sgombero del secondo principale centro di accoglienza italiano, che si è concluso lo scorso 1° febbraio dopo una drammatica settimana, è la definitiva cristallizzazione della dottrina imposta dal vice presidente del Consigli

Decreto sicurezza - appello di 600 psicoterapeuti a Mattarella : "Disumano" : La Società Psicoanalitica Italiana: "Rende impossibile l'integrazione dei migranti in Italia, esponendoli ancora una volta...

Modena - giuristi spiegano ai sindaci come aggirare Decreto sicurezza : La sinistra può gioire, i sindaci dei comuni in provincia di Modena hanno infatti ricevuto un vademecum con le dettagliate istruzioni per aggirare le norme previste dal Decreto sicurezza.Lo scopo è quello di permettere ai primi cittadini di iscrivere all"anagrafe i richiedenti asilo senza commettere un"infrazione contro la Legge 132/2018 voluta da Matteo Salvini.Tutto è stato possibile grazie all"operato dei giuristi del Coordinamento per la ...

Seicento psicoanalisti si appellano a Mattarella contro il "Decreto sicurezza" : Seicento psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) hanno scritto un appello al Presidente della Repubblica per fare sentire la loro voce contro il "decreto sicurezza" e contro le politiche sulla migrazione del governo giallo-verde. "La situazione, da tempo critica - scrivono -, si è drammaticamente aggravata dopo il varo e l'approvazione del "Decreto Sicurezza" che, contrariamente al termine "sicurezza", sta ...

Autorizzazione a procedere - Fico contro Salvini anche su Decreto sicurezza : L'immigrazione è un problema del mondo. Entra in punta dei piedi sulla politica spicciola, 'Cinque Stelle e Lega sono due forze completamente diverse. Molte ragioni possono portare a divergere ed ...

Migranti - la sfida del sindaco di Mugnano : sospeso il Decreto sicurezza di Salvini : decreto sicurezza, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha firmato la richiesta di sospensione dell'articolo 13. La richiesta è stata inoltrata ai responsabili dell'ufficio Anagrafe, per permettere ...

Decreto sicurezza - Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Le pratiche, che riguardano cittadini di nazionalità bengalese e libica, erano state giudicate "irricevibili" dai dipendenti...

Orlando ignora Decreto sicurezza e iscrive 4 migranti : “Atto dovuto” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di 4 stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo, nonostante il decreto sicurezza lo vieti. "Firmare questi atti e' per un sindaco che ha giurato fedelta' alla Costituzione e allo statuto comunale un atto praticamente dovuto - dice Orlando -, perche' questi due 'estremi' del nostro diritto, in ...

Il sindaco Orlando iscrive all'anagrafe 4 migranti : sfida al Decreto sicurezza : Sono stati firmati oggi pomeriggio dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i primi quattro provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di stranieri, dai 26 ai 49 anni, libici e bengalesi, con ...

Palermo - il sindaco Orlando "sfida" il Decreto sicurezza : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Il sindaco, che si assume la piena e unica responsabilità dell'atto, applicare il dl voluto da Salvini comporterebbe il rischio di violazione dei diritti umani

Decreto sicurezza. Ecco la "stretta" sugli affitti : Il provvedimento creerà, di certo, qualche malumore a tutto il mondo dei pernottamenti low cost, presenti, tra i siti web più importanti, su Airbnb e Homelidays.it, che da qualche tempo hanno avuto ...