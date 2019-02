De Ligt-Juventus | ribaltone totale | conferma del nuovo scenario!

Calciomercato Juventus - da Dybala a De Ligt : i possibili nuovi colpi (RUMORS) : La situazione di Paulo Dybala è una delle più delicate in casa Juventus. Il giocatore argentino, infatti, ha collezionato numerose panchine in questa stagione, anche a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, per questo sarebbe molto scontento. Il suo rendimento è sicuramente sceso rispetto agli anni passati, dunque potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta tra i 100 e i 130 milioni di euro e ...

Juventus - Agnelli al lavoro per De Ligt - sul difensore c'è molta concorrenza (RUMORS) : Nella sessione estiva di mercato, la Juventus probabilmente cercherà di rinforzare soprattutto la difesa. I bianconeri, infatti, vogliono trovare un giocatore giovane che possa diventare la colonna della loro retroguardia. Il nome che sembra in cima alla lista dei desideri è quello di Matthijs De Ligt. Sul difensore dell'Ajax però la concorrenza è molta, ma Andrea Agnelli sarebbe già al lavoro da tempo per provare a strappare il giocatore alla ...

De Ligt-Juventus - interviene Agnelli : ora cambia tutto! : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani in maniera concreta su De Ligt. Un affare che potrebbe decollare già nei prossimi mesi e che potrebbe portare il difensore a Torino grazie all’inserimento di Agnelli in prima persona. Il presidente bianconero, in occasione […] More

De Ligt-Juventus - scontro tra Barça e Raiola : ora è sempre più bianconero : DE Ligt-Juventus – Matthijs de Ligt è l’obiettivo primario della Juventus per rafforzare la difesa la prossima estate. Il centrale olandese è conteso anche dal Barcellona ma stando a quanto riporta Mundo Deportivo i blaugrana non hanno intenzione di assecondare le richieste dell’agente del calciatore Mino Raiola che per il trasferimento di de Ligt chiede una cammissione da 10 […] More

Juventus : De Ligt vuole il Barcellona - Rugani sempre più bianconero : Terminato il calciomercato di gennaio è già tempo di pensare a quello estivo per la Juventus. La missione numero uno sarà quella di dare nuova linfa ad una difesa logora con troppi giocatori sopra i 30 anni. Così il sogno è quello di portare a Torino De Ligt dell’Ajax, altre piste possibili sono quelle che portano a Savic e Christensen. Ultime notizie positive sul fronte Rugani, l’ex Empoli sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto già ...

Juventus : piacciono De Ligt e Savic - Douglas Costa ha mercato in Premier (RUMORS) : Da pochi giorni si è concluso il mercato di gennaio, ma le principali società europee stanno già pensando alle mosse per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che probabilmente in estate si concentrerà soprattutto sulla difesa. In particolare l'obiettivo sarà quello di sostituire Medhi Benatia e di ringiovanire un po' il reparto. Proprio di quelle che saranno le future strategie di mercato dei bianconeri, ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo ...

De Ligt-Juventus - Paratici pronto al colpo estivo : cifre e dettagli : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su De Ligt, difensore olandese, classe 1999 e attualmente in forza all’Ajax. Paratici sembrerebbe esser intenzionato a piombare con forza sul giocatore in vista della prossima sessione di mercato estiva. 70 milioni la […] L'articolo De Ligt-Juventus, Paratici pronto al ...

Calciomercato Juventus - in estate possibili colpi Modric e de Ligt (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere la regina del mercato anche nella prossima sessione estiva. Fabio Paratici e Andrea Agnelli, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra stellare e hanno messo nel mirino un altro top player del Real Madrid, dopo il sorprendente acquisto di Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando di Luka Modric, fortissimo centrocampista croato che ha vinto il Pallone d'Oro l'anno scorso. Modric ha trascinato la sua nazionale alla ...

Juventus - Benatia in uscita per il futuro si pensa a De Ligt (RUMORS) : In queste ore in casa Juventus tiene banco il futuro di Medhi Benatia. Il difensore sarebbe in procinto di lasciare Torino già a gennaio. Infatti, il numero 4 bianconero avrebbe ricevuto un'importante offerta dal Qatar e starebbe spingendo per lasciare la Juventus. Ovviamente Fabio Paratici non sembra così intenzionato a privarsi di lui già in questa finestra di mercato e preferirebbe cederlo a giungo. Anche perché in estate un altro difensore ...

Juventus - Benatia potrebbe partire a gennaio : Paratici segue De Ligt e Romero (RUMORS) : La Juventus è dotata della cosiddetta "panchina lunga", per cui alcuni di coloro i quali sono considerati riserve, seppur di lusso, sono stati impiegati pochissimo nella prima parte della stagione. Uno dei giocatori più insoddisfatti è sicuramente Medhi Benatia, il quale annovera soltanto sei presenze. Troppo poco spazio per il calciatore, che aspira a un ruolo da protagonista, anche se a dire il vero le esigue partecipazioni non dipendono ...

Calciomercato Juventus : per De Ligt si inserisce il PSG : Calciomercato Juventus, AUMENTANO I CLUB PER DE Ligt- C’è chi dice che la Juventus sia in pole position per il giocatore, chi afferma che sia invece il Barcellona il club in vantaggio per l’olandese. Ora, nella corsa a De Ligt, sembra essersi inserito con forza anche il PSG. I francesi si gettano sul giovane dell’Ajax, […] L'articolo Calciomercato Juventus: per De Ligt si inserisce il PSG proviene da Serie A News Calcio - ...

De Ligt - scatta l'offensiva del Psg ma la Juventus lo ha da tempo in pugno : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juventus, ad un passo da Ramsey e Trincao La Juve domina: guida Alex Sandro Juventus, Ramsey ha già deciso

Calciomercato Juventus - De Ligt obiettivo del PSG : bianconeri tranquilli : ... LIVE E ON DEMAND Il pressing della 'Vecchia Signora' è noto, così come quello del PSG che sarebbe pronto a compiere una follia dal punto di vista economico: secondo il 'Corriere dello Sport', i ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - per De Ligt si sacrifica Kean? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 2 gennaio: Matthjis De Ligt piace sempre molto ai bianconeri, tanto che nell'affare potrebbe rientrare Moise Kean.