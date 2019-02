Dallas Buyers Club | Il Film Stasera su Rai 2

Dallas Buyers Club - Matthew McConaughey e Jared Leto da Oscar : Dallas Buyers Club è film bellissimo, molto relistico, perfettamente recitato e triste senza essere pietistico. Così non stupisce che la pellicola diretta da Jean-Marc Vallée abbia ottenuto tre premi Oscar nel 2014: miglior attore protagonista a Matthew McConaughey, miglior attore non protagonista a Jared Leto e miglior trucco e acconciatura. Il film in onda su Rai2 giovedì 7 febbraio alle 21,20 ha ottenuto da MyMovies tre stelle su cinque, ...