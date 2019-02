Dallas Buyers Club film stasera in tv 7 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Non solo #Sanremo2019 #Staseraintv, ma tanti film. Da non perdere '#DallasBuyersClub' e '#BladeRunner': ecco la pro… - Agenzia_Dire : Non solo #Sanremo2019 #Staseraintv, ma tanti film. Da non perdere '#DallasBuyersClub' e '#BladeRunner': ecco la pro… - pondspath : Se stasera non avete voglia di seguire Sanremo guardate Dallas Buyers Club !!! -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)è ilin tv mercoledì 72019 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola è diretta daJean-Marc Vallée, con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2013 REGIA: Jean-Marc Vallée: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Steve Zahn,Roberts, Denis O’Hare, Griffin Dunne, Kevin Rankin, Jane McNeill, Lawrence Turner, Tony Bentley, James DuMont, Donna DuPlantier, Deneen Tyler DURATA: 117 Minutiin tv:Texas inizio anni ’80. Ron Woodroof è un elettricista, un cowboy da rodeo e gran ...