Cuneo, bandiera francese al Municipio

Unaè stata appesa al balcone deldi, città piemontese vicina al confine di stato, in segno di "amicizia", dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore di stanza a Roma. Il Tricolore sventola accanto alle bandiere di Italia e Ue. L'iniziativa, spiega il sindaco Federico Borgna (Pd). è un "gesto di amicizia verso i cugini francesi e all'insegna dei valori più profondi dell'Europa che non possono essere messi in discussione e strumentalizzati a fini elettorali".(Di venerdì 8 febbraio 2019)