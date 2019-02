Cristiano Ronaldo accusato di stupro | la madre tuona | ”quella non era li’ per giocare a

Juventus - Cristiano Ronaldo consiglia James Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Da molte settimane continuano a rincorrersi diverse voci su un possibile approdo in estate di James Rodriguez alla Juventus. Il colombiano quasi certamente lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid. Il suo futuro, però, non sarà nelle merengues e per questo motivo il suo nome è accostato a diverse squadre. In particolare nelle ultime ore in Spagna parlano di un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e James Rodriguez. CR7, dunque, ...

Le notizie di calciomercato – Juventus - il colpo lo porta Cristiano Ronaldo : Le notizie di calciomercato – “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”, è questo il clamoroso comunicato del Napoli che conferma lo stop alla trattativa per la cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Era tutto fatto per il trasferimento dello slovacco poi sono venuti fuori dei ...

Georgina Rodriguez devastata dalla morte del padre : le prime parole della fidanzata di Cristiano Ronaldo sul lutto : Georgina Rodriguez racconta in un’intervista il difficile periodo che sta vivendo, la fidanzata di Cristiano Ronaldo devastata dopo la morte del padre “È il momento più difficile della mia vita”. Così Georgina Rodriguez esordisce in un’intervista rilasciata ad ‘Hola!’ dopo la morte del padre. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è volata nei giorni scorsi in Argentina, dove si è unita al lutto della sua famiglia. ...

Juventus - festa in famiglia per Cristiano Ronaldo : sui social le immagini della serata : Quella di ieri è stata una giornata speciale per Cristiano Ronaldo. CR7, infatti, ha festeggiato i suoi 34 anni e per lui è stato il primo compleanno da juventino. La Juventus e tutti i suoi tifosi hanno voluto celebrare il portoghese tramite i social e i messaggi di auguri che sono arrivati al giocatore sono stati davvero tantissimi. Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, Cristiano Ronaldo si è dedicato ai festeggiamenti per il suo 34º ...

Georgina Rodriguez augura buon compleanno a Cristiano Ronaldo : il dolce VIDEO social di CR7 versione papà : Georgina Rodriguez ed i suoi auguri social a Cristiano Ronaldo: un VIDEO dolce svela il lato tenero di CR7 Per i 34 anni di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha voluto augurare buon compleanno al proprio compagno in maniera particolare. La bellissima argentina ha postato sui social un VIDEO in cui CR7 gioca con il piccolo Mateo, svelando il lato paterno del portoghese ai fan. Il calciatore della Juventus in versione papà ha conquistato ...

E' bello essere in Italia! Il primo compleanno bianconero di Cristiano Ronaldo : Il compleanno di Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l'attenzione dei tifosi della Juventus e del mondo del calcio. I messaggi di auguri hanno iniziato a diramarsi nella rete e sui social network fin dalla mattina, con il post del Manchester United a bruciare di qualche minuto quello della Juventus. Cristiano Ronaldo ha festeggiato il suo primo compleanno bianconero e dai microfoni di Juventus TV ha voluto ringraziare i tantissimi tifosi che ...

Cristiano Ronaldo - 34 anni ed i 7 comandamenti per non invecchiare : Il 5 febbraio 1985 a Funchal nasceva Cristiano Ronaldo , un giovanotto che con il passare del tempo è diventato il giocatore più forte al mondo. Oggi compie 34 anni ma - a detta dei medici che lo ...

Cristiano Ronaldo - tifosi in fila alla Continassa per augurargli buon compleanno : TORINO - Cristiano Ronaldo compie oggi 34 anni e festeggia il suo primo compleanno da bianconero. Numerosi i messaggi di auguri ricevuti sui social dal fuoriclasse lusitano da parte dei tifosi ...

Juve - Cristiano Ronaldo Day : tutti gli auguri di compleanno LIVE : Il portoghese, infatti, compie oggi 34 anni, festeggiando il primo in maglia bianconera e nel mondo Juventus, quello che da mesi lo ricopre di affetto, ricambiato,, tra società e tifosi. auguri, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James Rodriguez (RUMORS) : Da qualche mese a questa parte alla Juventus viene, spesso, accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano non vive una situazione troppo rosea al Bayern Monaco che, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Per questo, in estate, il giocatore dovrebbe tornare al Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe tenere James Rodriguez: per questo motivo probabilmente le merengues gli cercheranno un'altra sistemazione. L'agente del ...

Juventus - i tifosi bianconeri sono alla Continassa per il compleanno di Cristiano Ronaldo : Fin da questa mattina, i tifosi della Juventus hanno deciso di raggiungere il centro sportivo della Continassa per fare gli auguri di buon compleanno di Cristiano Ronaldo, i sostenitori della Vecchia Signora sono arrivati davvero da tutto il mondo visto che sono presenti anche fans provenienti dal Giappone, CR7, oggi, compie 34 anni e il mondo bianconero ha deciso di celebrarlo. e anche sui social stanno arrivando davvero moltissimi messaggi ...

Il figlio di Cristiano Ronaldo in campo ad Alessandria : Dopo qualche momento di appannamento Cristiano Ronaldo è tornato protagonista, doppietta per il portoghese che non è riuscito però a conquistare i tre punti con la Juventus, incredibile rimonta da parte del Parma. Nel frattempo si candida ad essere un futuro campione il figlio di CR7, come riporta l’edizione di Alessandria de ‘La Stampa’, il piccolo calciatore che gioca nei Pulcini della Juventus è sceso in campo per un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo compie 34 anni : gli speciali auguri della società bianconera [VIDEO] : La Juventus ha augurato buon compleanno al portoghese con un video postato sui propri canali social Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica ‘standing ovation’. Sul sito bianconero ricordano l’impatto che CR7 ha avuto sulla squadra alla sua prima stagione a Torino partendo dal fondo, le due ...