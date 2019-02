Cosa manca per arrivare agli accordi pre-matrimoniali in Italia

F1 - Cosa manca alla Ferrari per vincere il Mondiale. I nodi da risolvere per battere la Mercedes : Mentre il Mondiale 2019 di Formula Uno sta ormai per prendere il via, è tempo di pensare ai rapporti di forza in vetta alla classifica generale. Dopo anni di dominio Mercedes, la Ferrari prova a ribaltare il tavolo e punta, finalmente, al titolo iridato. Tale risultato manca, addirittura, da 12 anni, ovvero dal trionfo di Kimi Raikkonen nel 2007 e da quel momento in avanti nella scuderia di Maranello sono stati tanti i colpi mancati ed i ...

Chievo - Stepinski : 'Mancato qualCosa per vincere - ora testa alla Roma. Mercato? Avevo già deciso di restare' : Autore di un gol contro l'Empoli, l'attaccante del Chievo Mariusz Stepinski parla a Sky Sport dopo la partita: 'Loro sono partiti forte, da parte nostra mancava qualcosa e per questo non abbiamo vinto. Sono molto dispiaciuto, dopo il raddoppio la vittoria sembrava vicina, ma non ce l'...

Di Miceli : 'Fondazione TaoArte da completare - ecco Cosa manca' : Si sta, in tal modo, recuperando un sito archeologico di rilievo che potrà essere ammirato dai turisti e dove è possibile portare in scena spettacoli di nicchia e di qualità che realizzano un'azione ...

Benatia - la Juve apre alla cessione : ecco Cosa manca per la fumata bianca : E dopo aver risolto la grana legata a Gonzalo Higuain, ora il responsabile dell'Area Sport bianconera proverà a concentrarsi su un altro caso delicato: quello legato al futuro Medhi Benatia. IL ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 non abolisce Fornero - Cosa manca : Pensioni ultima ora: Quota 100 non abolisce Fornero, cosa manca Pensioni ultima ora: il tema previdenziale è stato uno degli argomenti affrontati nel corso del suo lungo intervento da Susanna Camusso dal palco del congresso della Cgil svoltosi a Bari e conclusosi con la successione tra la segretaria generale uscente Susanna Camusso e Maurizio Landini. Pensioni ultima ora, Camusso boccia manovra Governo Conte Dal discorso della leader ...

Fattura elettronica 2019 : termine invio o mancata consegna - Cosa fare : Fattura elettronica 2019: termine invio o mancata consegna, cosa fare Dalla teoria alla pratica il passo è stato breve, seppur non esente da polemiche e discussioni. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica, anche se non per tutti. E solo con la pratica emergono dei casi che possono far venire fuori dubbi e richieste di chiarimenti. A tal proposito, cosa fare in caso la Fattura non sia stata consegnata? E qual ...

Sampdoria - parla Flachi : 'Quagliarella va clonato - a Gabbiadini manca qualCosa' : Al Franchi domani si affronteranno la squadra che più di tutte ha segnato la carriera del numero 10, quella blucerchiata, e la formazione che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Ovviamente l'...

Stadio Roma - sindaca Raggi : 'Il 2019 è l'anno buono - ecco Cosa manca' : Virginia Raggi , sindaca di Roma , torna a parlare della Roma e del progetto Stadio. Queste le parole rilasciate a la Gazzetta dello Sport: ' 2019 anno buono per porre la prima pietra? C'è la volontà politica di portare avanti al più presto il progetto dello Stadio di Tor di Valle . Lavoriamo con tale proposito nel rispetto della ...

F1 - Montezemolo ha le idee chiare : “ecco Cosa manca alla Ferrari per tornare a vincere” : L’ex presidente della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul lungo digiuno di vittorie della scuderia di Maranello E’ stata una giornata importante quella andata in scena oggi a Maranello, la Ferrari infatti ha ufficializzato l’addio di Maurizio Arrivabene e la promozione a ruolo di team principal di Mattia Binotto. LaPresse/Photo4 Una scelta difficile ma doverosa quella presa dai vertici in rosso, visti i ...

L’euro fa vent’anni : cosa ha funzionato e Cosa manca alla moneta comune : Monete e banconote euro (Getty Images) Nelle tasche di 340 milioni di europei tintinnano gli stessi spiccioli. Da vent’anni l’euro è la valuta simbolo della Ue, una moneta capace di raccogliere attorno a sé un numero sempre crescente di cittadini e governi. Erano undici i soci fondatori nel 1999, adesso a far parte del club sono 19 nazioni che spaziano dal Portogallo alla Lituania. L’euro è oggi la seconda moneta più ...

SCUOLA/ Concorsi 2019 - ecco Cosa cambia - e la programmazione che manca - : Novità nella SCUOLA: la manovra prevede nuovi Concorsi ordinari sia alla primaria che nel primo e secondo ciclo. ecco le novità per gli aspiranti docenti.

Napoli - il cruccio di Ancelotti per vincere lo Scudetto : Cosa gli manca - voto 7 - 5 : Ancelotti ha migliorato squadra e club. La prima distribuendo le responsabilità, e ora le riserve ora valgono i titolari: così il Napoli ha imparato a vincere anche quando non gioca al massimo, come col Bologna. Il secondo con il suo modo di comunicare sereno. Il passo è da Scudetto (44 punti, 88 in

Cagliari - Maran : 'L'espulsione non c'era. È mancato qualCosa a livello mentale' : Il tecnico del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l' Udinese : 'Dovevamo fare qualcosa di meglio. Purtroppo siamo alla terza partita in una settimana piena di defezioni. E questo lo paghiamo. A volte abbiamo qualche ...