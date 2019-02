Corona | ecco chi è la nuova misteriosa fidanzata

Fabrizio Corona - nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l'attrice - ecco perchè rimane segreta : Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona che si chiama Alessandra e di mestiere fa l?attrice. L?ex re dei paparazzi, che come riportato da Leggo.it ha appena pubblicato il suo nuovo libro...

Fabrizio Corona - nuova fidanzata : si chiama Alessandra e fa l'attrice - ecco perchè rimane segreta : Una nuova fidanzata per Fabrizio Corona che si chiama Alessandra e di mestiere fa l?attrice. L?ex re dei paparazzi, che come riportato da Leggo.it ha appena pubblicato il suo nuovo libro...

Fabrizio Corona ha una fidanzata - ecco chi è la nuova fiamma dell’ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona sta con Alessandra: ecco chi è la nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi dopo Asia Argento Per Fabrizio Corona “ogni lasciata è persa” ed è proprio per questo motivo che, a pochi mesi dall’addio a Silvia Provvedi ed a poche settimane della rottura con Asia Argento, l’ex re dei paparazzi ha già una nuova fiamma. Il catanese, secondo la rivista di gossip ‘Chi’, starebbe frequentando ...

Fabrizio Corona e le amanti : «Ne ho avute di famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Corona : «Ho avuto amanti famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Coronao : «Ho avuto amanti famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Corona nel suo libro : «Ho avuto amanti famose». Dalla pornostar alle influencer - ecco chi sono : Fabrizio Corona e le sue amanti famose: l?ex paparazzo dei vip, nella sua autobiografia Non mi avete fatto niente - in libreria da pochi giorni - ha rivelato i nomi di alcuni dei suoi flirt con...

Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione : “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più : Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. E, ancora una volta, per rilasciare dichiarazioni a proposito della sua vita sotto le lenzuola. Dopo aver ammesso di fare uso di viagra, l’ex re dei... L'articolo Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione: “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ecco le mie amanti…”. Corona choc - pubblica la lista. Nomi eccellenti. E ora? : Dopo Stefano Bettarini anche Fabrizio Corona ha deciso di fare la ‘lista’ delle sue amanti. Se l’ex calciatore aveva scelto come confessionale il Grande Fratello Vip (mandando su tutte le furie la moglie Simona Ventura), il re dei paparazzi ha scelto le pagine del suo libro Non Mi Avete Fatto Niente. Nero su bianco Fabrizio Corona ha raccontato di aver conosciuto Silvia Provvedi in comunità. “Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere ...

Fabrizio Corona - 'ecco la lista delle mia amanti vip'. Nomi clamorosi - c'entra anche il Berluschino : Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente emergono altri dettagli sconvolgenti, come quelli sulle amanti che l'ex re dei paparazzi ha avuto ...

Fabrizio Corona - "ecco la lista delle mia amanti vip". Nomi clamorosi - c'entra anche il Berluschino : Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente emergono altri dettagli sconvolgenti, come quelli sulle amanti che l’ex re dei paparazzi ha avuto durante la storia con Silvia Provvedi. A Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Fabrizio ha confermat

Corona svela i segreti di Ilary Blasi : “Ecco come è diventata famosa” : Fabrizio Corona si prende la sua rivincita contro Ilary Blasi, raccontando i suoi segreti nella nuova autobiografia. Non mi avete fatto niente è il titolo del nuovo libro di Corona che sta facendo molto discutere perché più che raccontare la vita dell’ex re dei paparazzi svela retroscena e segreti di alcuni vip. Dopo aver accusato Silvia Provvedi di averlo tradito con Fedez, spingendo persino Chiara Ferragni ad intervenire, Fabrizio ha ...

Fabrizio Corona - il chirurgo estetico svela i suoi segreti sessuali : «Ecco perché usa il Cialis...» : Fabrizio Corona non smette di far parlare di sé. Anche quando a commentare "le sue gesta" non è lui stesso, ma un amico, il chirurgo estetico Giacomo Urtis. Come riporta...

Isola dei Famosi – Chi è Taylor Mega? Da Briatore a Corona - ecco la sexy modella diventata popolare per i suoi flirt [GALLERY] : Taylor Mega sbarca a L’Isola dei Famosi 2019: ecco chi è la bellissima modella protagonista del reality Isolano condotto da Alessia Marcuzzi Taylor Mega è ufficialmente una concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. La bellissima modella, dopo essere diventata popolare sui social per i suoi flirt Famosi, prenderà parte al reality Isolano al via il 24 gennaio condotto da Alessia Marcuzzi. Ma chi è Taylor Mega? La meravigliosa ...