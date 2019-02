Conte | un piano di investimenti per contrastare il calo della crescita

Luigi Bisignani - il piano segreto di Giuseppe Conte : devastante patrimoniale sulla casa. Chi pagherà e quanto : L'avvocato del popolo sta per stangarlo. A riferire le manovre top secret di Giuseppe Conte è Luigi Bisignani , uno che di Palazzi romani se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo , rivela come il ...

Tav - esito analisi "fortemente negativo" |Conte accelera : il no definitivo si avvicina |Ma Salvini rilancia col "piano Marshall" : Governo in bilico sul futuro dell'infrastruttura. Il Carroccio per il sì, M5s e soprattutto Palazzo Chigi non convinti dall'analisi costi-benefici

Tav - fonti Mit : 'Verso conclusioni molto negative' - Conte accelera : il no è vicino - Salvini rilancia con un 'piano Marshall' : ... di procedere alla decisione finale non sulla base di sensibilità personali o di una singola forza politica. Il contratto di governo prevede una 'revisione' del progetto. Abbiamo interpretato questa ...

Maltempo - Giuseppe Conte annuncia un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio : Dopo i disagi causati dal Maltempo in tutta Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene annunciando che a febbraio verrà messo in campo un piano per le messa in sicurezza del territorio da parte del governo: "Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.Continua a leggere

Maltempo - Conte : entro febbraio presenteremo grande Piano nazionale : Roma, 2 feb., askanews, - 'Sto seguendo, in contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, gli sviluppi di questa nuova ondata di Maltempo che nelle ultime ore sta coinvolgendo buona parte dell'...

Conte : "Nessun piano per Italexit" : Quanto sta accadendo in Gran Bretagna non è ipotizzabile in Italia: lo conferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times ha dichiarato: "Non c'è nessun piano per un Italexit, non c'è alcuna prospettiva, alcuna prospettiva in questo senso". Seppur considerato da più parti un esecutivo a “tendenze antieuropeiste”, nessuno nella maggioranza di governo ha intenzione di ...

Conte : trivelle - permessi sospesi in attesa del piano : Roma, 24 gen., askanews, - 'All'esito di un vertice conclusosi ieri in tarda serata, da me convocato, le forze di maggioranza hanno concordato la definitiva formulazione dell'emendamento riguardante ...

Il PRG di Catania dovrà Contenere anche il Piano regolatore Sociale : Il presidente della Commissione urbanistica di Catania interviene a proposito di Piano regolatore e annuncia: "dovrà contenere anche Piano Sociale"

Rigopiano secondo i Vigili del Fuoco : “Caso unico - lo racContemero al mondo” : Sono passati due anni dalla tragedia dell’hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. I morti sono stati 29, 11 i superstiti, sopravvissuti dopo essere rimasti per ore tra le macerie dell’albergo di Farindola, piccolo centro del pescarese. Estratti vivi grazie al lavoro instancabile dei Vigili del Fuoco, arrivati immediatamente e rimasti lì per giorni e giorni. Un’esperienza unica, per le difficoltà create da ...

FCA - MANLEY : 'CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO'/ Ad Fiat Chrysler : 'Contesto è cambiato' : Mike MANLEY, ad di Fiat Chrysler, ha annunciato che il PIANO di INVESTIMENTI da 5 miliardi di euro per l'ITALIA sarà rivisto a causa dell'ECOTASSA.