Consip | richiesta pg Cassazione al Csm | “Condanna disciplinare per Woodcock Non iscrisse

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il procuratore generale dellaMario Fresa ha chiesto alla Sezionedel Csm di condannare il pm di Napoli Henry Johnalla censura e la sua collega Celestina Carrano all’ammonimento. Laè arrivata nell’ambito del processo a carico dei due magistrati. Entrambi sono accusati di aver violato i diritti di difesa dell’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, ascoltato nell’inchiestacome testimone, e dunque senza difensore, quando in realtà secondo l’accusa c’erano già gli elementi per iscriverlo nel registro degli indagati.La mancata iscrizione, ha detto Fresa nella sua requisitoria, “configura pienamente l’illecito contestato” di “grave e inescusabile negligenza è grave scorrettezza “; è stata “una scelta non conforme al protocollo, non argomentata e contraddittoria”. I due pm, ha continuato “si dovevano ...