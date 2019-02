Consiglio d' Europa preoccupato per la politica italiana sui migranti

Consiglio d’Europa : “Preoccupazione per gli effetti del decreto Salvini sulle vittime dei trafficanti di esseri umani” : “Preoccupazione” per gli effetti che il decreto Salvini potrebbe avere in generale sull’identificazione delle vittime dei trafficanti di essere umani e sull’alloggio dei minori non accompagnati in particolare. E’ quanto esprime più volte Greta, organo del Consiglio d’Europa per la lotta contro la tratta di esseri umani, nel suo secondo rapporto sull’Italia (in cui esamina la situazione fino al 7 dicembre del 2018) ...