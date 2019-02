Cogne | Franzoni libera | «Sono innocente | vorrei farlo capire»

Delitto di Cogne - Franzoni è libera : «Vorrei far capire che sono innocente» : Condannata a 16 anni nel 2008 per l’omicidio del figlio Samuele di 3 anni avvenuto il 30 gennaio del 2002. Gli anni sono stati ridotti a meno di 11 grazie a tre di indulto e ai giorni concessi di libera zione anticipata

Franzoni libera - ma alcuni misteri di Cogne non sono mai stati risolti : Annamaria Franzoni ha scontato la sua pena per la condanna in via definitiva per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi: ma alcuni punti del "giallo" che ha diviso gli italiani tra innocentisti e colpevolisti sono rimasti avvolti nel mistero. Dall'orario effettivo della morte del bambino all'arma del delitto (mai ritrovata), dal pigiama agli zoccoli della Franzoni sporchi di sangue, dalle lesioni della vittima alla posizione dell'assassino, ...