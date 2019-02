Cogne - Annamaria Franzoni è libera : «Vorrei far capire che sono innocente» : Fu condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002. Da qualche settimana, come riferisce l'Ansa, Annamaria Franzoni è una...

Caso Cogne - Annamaria Franzoni è libera. 16 anni di carcere ridotti a 10 per buona condotta : Annamaria Franzoni è libera. Condannata nel 2008 a 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne, in Valle d’Aosta, il 30 gennaio 2002, nelle scorse settimane è stata informata dal tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena è espiata. Torna in libertà con mesi di anticipo rispetto alle previsioni grazie alla buona condotta. Da giugno 2014 era ai domiciliari a Ripoli Santa Cristina, sull’Appennino ...

Delitto Cogne : Annamaria Franzoni è una donna libera - espiata la pena : Annamaria Franzoni è una donna libera: lo conferma all'Agi, Paola Savio, avvocato difensore della donna condannata in via definitiva a 16 anni per la morte del figlioletto Samuele avvenuta a Cogne il 30 gennaio 2002. "Già da diverso tempo la signora Franzoni è una donna libera. Questo dimostra - ha spiegato il legale - che ha continuato a mantenere una vita assolutamente riservata a tutela di se stessa e dei suoi familiari". La 'mamma di Cogne' ...