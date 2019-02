Cogne | Annamaria Franzoni è libera | ha scontato la pena

huffingtonpost

(Di giovedì 7 febbraio 2019)è una donna. Condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni, ail 30 gennaio 2002, nelle scorse settimane, apprende l'ANSA, è stata informata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna che la suaè espiata, con mesi di anticipo rispetto alle previsioni, potendo usufruire di molti giorni dizione anticipata per la buona condotta. Da giugno 2014 era in detenzione domiciliare a Ripoli Santa Cristina, sull'Appennino bolognese., che si è sempre proclamata innocente, era stata condannata in via definitiva la sera del 21 maggio 2008, quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza della Corte di appello di Torino e già quella notte si aprirono per lei le porte del carcere di Bologna. Qui è rimasta fino al 2014, poi per quasi cinque anni è stata ai ...