CNH Industrial | l' utile 2018 vola a 1 | 1 miliardi e il dividendo sale del 30%

CNH Industrial : utile 2018 vola a 1 - 1 miliardi - cedola 0 - 18 euro : Roma, 7 feb., askanews, - Cnh Industrial archivia il 2018 con un utile netto di 1,099 miliardi di dollari, più che triplicato rispetto ai 290 milioni dell'anno prima. Lo comunica la società, ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per CNH Industrial : Brillante rialzo per il leader globale nel settore dei capital goods , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,16%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Orientamento rialzista per CNH Industrial : Chiusura dell'1 febbraio Prepotente rialzo per il leader globale nel settore dei capital goods , parte del FTSE MIB , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,03% sui valori precedenti. ...

CNH Industrial tra leader mondiali per performance su sostenibilità : CDP, la ONG internazionale che guida le imprese e i governi verso la riduzione delle emissioni di gas serra , la salvaguardia delle risorse idriche e la protezione delle foreste, ha riconosciuto CNH ...

CNH Industrial - si dimette il Presidente di IVECO Pierre Lahutte : Pierre Lahutte si dimette dal ruolo di Brand President IVECO . E' quanto rende noto CNH Industrial in un comunicato dove specifica che le dimissioni hanno effetto immediato e che sarà Gerrit Marx , di ...

Piazza Affari : exploit di CNH Industrial : Prepotente rialzo per il leader globale nel settore dei capital goods , che mostra una salita bruciante del 2,63% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

CNH Industrial lancia nuova struttura organizzativa per accelerare crescita e redditività : CNH Industrial N.V. pone le fondamenta per un'accelerazione della crescita e della redditività a livello globale attraverso il rinnovo della propria struttura organizzativa ed il rafforzamento e la ...

CNH Industrial - il progetto TechPro2 compie dieci anni : Il progetto internazionale TechPro2, in partnership tra FCA , CNH Industrial e le Scuole Salesiane , raggiunge l'importante traguardo di dieci anni. Gestito originariamente da Mopar " il marchio post-...

CNH Industrial - Mediobanca ottimista sull'inizio del nuovo anno : CNH Industrial inizierà bene il 2019 . Ne è convinta Mediobanca , spiegando che il gruppo Industriale italo-statunitense beneficerà degli aiuti all'agricoltura USA voluti da Trump . "Riteniamo che ...

CNH Industrial - offerte ricevute per Note 2021 pari a 268 milioni : CNH Industrial assieme alla sua controllata lussemburghese CNH Industrial Finance Europe annunciano, su base non vincolante, i risultati indicativi della proposta d'acquisto lanciata sulle Note 2021 . ...

Argentina - lo stabilimento CNH Industrial di Cordoba si aggiudica il bronzo al WCM : Lo stabilimento CNH Industrial di Cordoba , Argentina, ha ottenuto la certificazione di livello bronzo del programma World Class Manufacturing , WCM,. Il WCM è uno dei più prestigiosi standard del ...

CNH Industrial - parte riacquisto bond fino a massimo 300 milioni : CNH Industrial N.V. insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe ha lanciato un'offerta di acquisto su obbligazioni Note 2021 fino a un massimo di 300 milioni di euro di controvalore a ...

CNH Industrial amplia in Etiopia il programma di formazione TechPro : CNH Industrial ha di recente attivato un nuovo corso su mezzi e motori per l'agricoltura presso il Don Bosco Technical Center, la struttura salesiana di Addis Abeba, in Etiopia, già sede del programma ...

Borsa Italiana oggi/ CNH Industrial a +7 - 8% - Saipem a +6 - 1% - 3 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : Borsa Italiana news. Piazza Affari si muove in netto rialzo. Sul listino principale svettano Cnh Industrial, Stm e Saipem