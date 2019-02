City-Liverpool | volata per il titolo | quante variabili nel testa a testa

Intel crea esperienze immersive per i tifosi di Arsenal - Liverpool e Manchester City : Dal 10 marzo Intel offrirà esperienze immersive attraverso la tecnologia Intel True View per fare il modo che i fan di tutto il mondo possano godersi i momenti più importanti delle partite da ogni angolazione, indipendentemente dal fatto che la stiano guardando in diretta o che rivivano l’azione post partita dal sito ufficiale, dall’app mobile […] L'articolo Intel crea esperienze immersive per i tifosi di Arsenal, Liverpool e ...

Premier League : il City passa con l'Everton e aggancia il Liverpool : Il Manchester City batte 2-0 in trasferta l'Everton e balza momentaneamente in testa alla classifica della Premier League a pari punti con il Liverpool. Nel finale di primo tempo, sulla punizione ...

Risultati Premier League - il Manchester City aggancia il Liverpool in vetta [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Premier League : Liverpool fermato dal West Ham - City a -3 : Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Liverpool che non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del West Ham. Succede tutto nel primo tempo. Al 23' i Reds passano in vantaggio grazie a ...

Video Gol Liverpool-Leicester City 1-1 : Maguire beffa la capolista : Liverpool-Leicester City/ Giusto pareggio tra Liverpool e Leicester. I Reds hanno provato in tutti i modi l’allungo sul City, sopratutto nella prima frazione di gioco ma il pareggio è tutto sommato un risultato positivo: ora sono a +5 sulla formazione di Guardiola, sconfitta ieri sera Newcastle. La formazione di Klopp schierà dall’inizio Salah-Firmino-Mané-Shaqiri e mette Wijnaldum sulla corsia di sinistra, al posto ...

Premier League - 23ª giornata : il Liverpool vince 4-3 - il City batte l'Huddersfield : Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata. Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. vince anche ...

Premier - il Manchester City vince e rimane a 4 punti dal Liverpool : Agevole successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' del primo tempo, ...

Il City vince e resta a -4 dal Liverpool : ANSA, - ROMA, 20 GEN - Facile successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' ...

Il City vince e resta a -4 dal Liverpool : Agevole successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' del primo tempo, ...

Premier - il Manchester City vince e rimane a quattro punti dal Liverpool : Agevole successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' del primo tempo, ...

Premier League : Huddersfield-Manchester City 0-3 - gol e highlights. Guardiola tiene il passo del Liverpool : Huddersfield-Manchester City 0-3 18' Danilo, 54' Sterling, 56' Sané Huddersfield, 4-5-1,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Kachunga, Puncheon, Hogg, Bacuna, 64' Pritchard,, Mbenza; Diakhaby, 59'...

Premier : il Liverpool allunga sul City : ANSA, - ROMA, 19 GEN - Gol e spettacolo ad Anfield Road, dove il Liverpool rischia, ma non si ferma. Nella 23/a giornata della Premier, la squadra allenata da Juergen Klopp allunga nuovamente il passo ...

2 Gol G.Jesus - Man City a -4 da Liverpool : ANSA, - ROMA, 15 GEN - E' Gabriel Jesùs, autore di una doppietta, il grande protagonista del 'Monday night' di Premier League. Così il Manchester City vince largo, 3-0, c'è stata anche l'autorete di ...

Van Gaal critica il City di Guardiola : 'Difendono male - per questo il Liverpool conquisterà la Premier League' : Noto tifoso dei Reds di Klopp, l'ex tecnico del Manchester United Louis Van Gaal , ha rivelato che la sua favorita per il titolo di Premier League è proprio il Liverpool. La vittoria del Manchester ...