Citroën celebra il centenario a Rétromobile

motorinolimits

: RETROMOBILE 2019: Citroen celebra il centenario - Affaritaliani : RETROMOBILE 2019: Citroen celebra il centenario -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il poster2019 che mostra al centro il frontale con il “double chevron” dellaTraction, dà un’anteprima dell’eccezionale esposizione organizzata dalla Marca in questo appuntamento imperdibile per gli appassionati della storia dell’auto, in programma dal 6 al 10 febbraio a Paris Expo Porte de Versailles. Per il suoha infatti studiato … L'articoloilMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.