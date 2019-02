Ciclismo | Elia Viviani compie 30 anni Il velocista si racconta | “La famiglia | l’amore

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo - Cadel Evans Race 2019 : Elia Viviani in trionfo! L’azzurro regola Caleb Ewan e Daryl Impey in volata : Elia Viviani aggiunge un’altra vittoria alla sua personale collezione e conquista la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2019, secondo appuntamento della stagione ciclistica in Australia. L’azzurro, forse il principale favorito alla vigilia, ha gestito al meglio la pressione e le tante attese nei suoi confronti imponendosi con una volata di potenza e classe e centrando il secondo successo della propria stagione, dopo ...

Ciclismo - Tour Down Under 2019 - Elia Viviani : “Ho dovuto fare un lungo sprint per cercare di recuperare” : Al termine della tappa odierna del Tour Down Under, Elia Viviani, piuttosto deluso, ha parlato ai microfoni di cyclingnews.com per esprimere le sensazioni circa quanto accaduto nel finale e le prossime frazioni. Il velocista italiano ha dichiarato: “Oggi non siamo mai stati in una buona posizione al Tour Down Under. Sapevamo che tutto doveva essere perfetto per permetterci di vincere, ma oggi non siamo mai stati in una buona posizione. ...

Ciclismo - Tour Down Under : Elia Viviani vince in volata la prima tappa : Un anno fa, con 18 successi, è stato il ciclista più vincente del mondo. Domenica scorsa, alla prima uscita stagionale alla Down Under Classic era stato tagliato fuori dai giochi da una caduta. Oggi il veronese Elia Viviani, Deceuninck-QuickStep, ha offerto una ...

Ciclismo - Elia Viviani : ‘Il piede mi è andato in mezzo al groviglio di bici’ : La nuova stagione non è iniziata nella maniera più fortunata per Elia Viviani. Il campione della Deceuninck Quickstep è rimasto coinvolto in una caduta nel finale del Criterium che ieri ha fatto da preludio al Tour Down Under, in Australia. Ad innescare l’incidente è stato proprio l’uomo guida del Campione d’Italia, il danese Morkov, che lo precedeva in gruppo. Viviani è così rimasto tagliato fuori dalla volata, ma ha comunque ripreso la ...

Ciclismo - Down Under Classic 2019 : Caleb Ewan batte Peter Sagan - caduta per Elia Viviani : La stagione del grande Ciclismo è incominciata a tutti gli effetti col Down Under Classic 2019, appuntamento in terra australiana che anticipa il Tour Down Under (piccola corsa a tappe in programma a partire da martedì). Il criterium che precede la prima gara World Tour del 2019 è stato vinto da Caleb Ewan, l’atleta della Lotto Soudal ha festeggiato sulle strade di casa imponendosi davanti allo slovacco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) e al ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...

Ciclismo - presentata a Dubai la prima edizione dell’UAE Tour 2019. Presenti Vincenzo Nibali ed Elia Viviani : Non mancheranno i migliori corridori al mondo nella prima edizione dell’UAE Tour, che prenderà il via il 24 febbraio e si concluderà il 2 marzo negli Emirati Arabi. La corsa, senza dubbio uno dei primi grandi appuntamenti della prossima stagione, è stata presentata oggi presso il circuito di Formula 1 di Yas Marina (Dubai). Tra le tante stelle che nobiliteranno l’appuntamento impossibile non citare il campione del mondo in carica, lo ...

Ciclismo – Che volo per Elia Viviani : Van Schip cade e l’azzurro non riesce ad evitarlo [VIDEO] : Brutta caduta per Elia Viviani nella corsa a punti dell’Omnium di Coppa del Mondo: il ciclista azzurro non riesce ad evitare la caduta di Van Schip e fa un bel volo Elia Viviani compie una vera e propria impresa nell’Omnium di Coppa del Mondo. Il ciclista azzurro chiude terzo, mettendosi al collo la medaglia di bronzo con 114 punti totali, dopo essere stato vittima di una brutta caduta. L’azzurro non ha potuto evitare Van ...

Ciclismo – Dalla caduta al 3° posto : Elia Viviani eroico nell’Omnium di Coppa del Mondo : Prima la caduta con Van Schip, poi la medaglia di bronzo in rimonta: Elia Viviani chiude terzo l’Omnium di Coppa del Mondo Elia Viviani si conferma uno dei talenti più cristallini su pista, specie nell’Omnium, specialità nella quale ha davvero pochi eguali. Il ciclista azzurro si dimostra più forte anche nelle difficoltà. L’azzurro termina in terza posizione la prova dell’Omnium di Coppa del Mondo, rimontando dopo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani è terzo nell’omnium! Confalonieri e Guazzini quinte nella madison : Elia Viviani torna sul podio nell’omnium nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. A Londra, nella quarta tappa stagionale, il 29enne veronese ha chiuso al terzo posto, dimostrando di aver ritrovato definitivamente il feeling con la specialità in cui conquistò lo storico oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dopo il quale decise di fermarsi per concentrarsi sulla strada. Viviani ha vinto due delle quattro prove in programma: lo scrath e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani quarto nell’omnium a metà gara : Terza ed ultima giornata di gare nel Velodromo olimpico di Londra per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Appuntamento importante per Elia Viviani che entra in scena nell’omnium, specialità nella quale è campione a Cinque Cerchi in carica. Il velocista nativo di Isola della Scala ha iniziato al meglio la giornata con la vittoria nello scratch, ma poi ha deluso nella Tempo Race, chiudendo solo ottavo. A metà gara il ...