Ciampino | trovati ordigni della Seconda guerra mondiale | chiuso l' aeroporto

Chiuso l'aeroporto di Ciampino : trovati ordigni bellici : Risalgono alla seconda guerra mondiale, il ritrovamento durante alcuni lavori di manutenzione. Lo scalo Chiuso fino alle 16. I voli programmati, in arrivo e in partenza nella fascia oraria di sospensione, potranno essere ritardati od operare per e da l'aeroporto di Fiumicino