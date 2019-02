Trovati ordigni bellici - Chiuso l'aeroporto di Ciampino : Roma, 7 feb., askanews, - Trovati ordigni bellici della seconda guerra mondiale: chiuso l'aeroporto di Ciampino. Lo ha comunicato Adr, Aeroporti di Roma, spiegando che gli ordigni sono emersi durante ...

Trovati ordigni bellici - Chiuso l’aeroporto di Ciampino : Trovati ordigni bellici della seconda guerra mondiale: chiuso l'aeroporto di Ciampino. Lo ha comunicato Adr, Aeroporti di Roma, spiegando che gli ordigni sono emersi durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili. Quindi, "l'aeroporto di Ciampino, dietro le disposizioni di Enac, è stato momentaneamente chiuso per permettere agli artificieri di effettuare le operazioni di rimozione dei residuati bellici, in completa ...

Maltempo Firenze : l’aeroporto torna operativo - il giardino di Boboli Chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Etna in eruzione : esplosioni e cenere - Chiuso aeroporto di Catania fino a domani : Una nuova fase eruttiva si sta verificando sull'Etna nelle ultime ore. Dai crateri sommitali del vulcano si stanno verificando esplosioni stromboliane e emissioni di cenere, con conseguenze anche...

Etna in eruzione : Chiuso aeroporto di Catania : L'Etna ha ripreso l'attività stromboliana. Cene e lapilli nel cielo di Catania. chiuso dalle 13 alle 17 l'aeroporto di Catania. Lo annuncia la Sac.

Migrante fugge sulla pista : Chiuso uno scalo dell'aeroporto Malpensa : L'aeroporto di Malpensa è stato chiuso e molti voli sono stati dirottati. Un Migrante è fuggito lungo una pista dell'aeroporto lombardo. L'uomo è ricercato dalla polizia. Dopo un vertice delle ...

Alberi troppo alti - Chiuso l'aeroporto del Cinquale : Massa - Alberi troppo alti, scatta la chiusura dell'aeroporto del Cinquale. L'ha deciso l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha sospeso tutti i voli dello scalo di Marina di Massa per ...