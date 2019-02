Chiara Ferragni criticata | “Rispetto di tuo figlio e tuo marito!” | la risposta epica

La tenera dedica di Fedez su Instagram per Chiara Ferragni e Leone : Fedez festeggia su Instagram il successo del suo nuovo disco e dimostra ancora una volta il suo grande amore per Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Il rapper sta scalando le classifiche con il disco Paranoia Airlines, ma, nonostante la fama e il denaro, tutto ciò che ora conta per lui è solamente la famiglia. Lo svela in un post che ha commosso i follower che è una vera e propria dedica d’amore per la fashion blogger e il loro ...

Leone - cinque curiosità sul figlio di Chiara Ferragni e Fedez : Quando è nato Leone è stato un evento social senza eguali. Il piccolo Ferragnez è stato sotto i riflettori sin dal primo istante, coi follower di Fedez e Chiara Ferragni ansiosi di conoscere ogni dettaglio sui suoi primi istanti di vita. Tanti auguri da una parte ma anche aspre critiche dall'altra per il modo in cui il baby Raviolo veniva 'monitorato' malgrado la sua tenera età, ricordando la visibilità esasperata del 'reale' George di Cambridge ...

Fedez sbaglia la data del matrimonio su IG : Chiara Ferragni lo riprende stizzita : Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e chiacchierate del mondo del gossip. I due sono sempre molto attivi sui social e proprio su Instagram poche ore fa è avvenuto un piccolo battibecco tra i due sposi che ha fatto nascere un simpatico siparietto. Il rapper milanese e l'influencer cremonese sono convolati a nozze lo scorso 2 settembre a Noto. La cerimonia è stata seguitissima sui social tanto da diventare un vero e proprio ...

Chiara Ferragni - paparazzata al funerale dell'ex manager - manifesta la sua indignazione : Chiara Ferragni ha manifestato tutta la sua indignazione su Twitter, dopo aver scoperto che sono state divulgate delle sue immagini mentre presenziava alle esequie di Alessio Sanzogni, l'ex manager e soprattutto amico della fashion blogger scomparso in seguito ad un terribile incidente stradale. La moglie di Fedez ha criticato con parole dure un certo tipo di giornalismo che non si farebbe scrupoli nel fotografare un personaggio pubblico anche ...

Esperienza al cardiopalma per Chiara Ferragni - l’influencer sul bob a St. Moritz [VIDEO] : Chiara Ferragni sul bob: Esperienza adrenalinica per l’imprenditrice digitale tra la neve di St. Moritz Chiara Ferragni si dà agli sport invernali. La bellissima fashion blogger, a St. Moritz per una partnership pubblicitaria, ha postato tra le sue storie Instagram la sua Esperienza sul bob. L’influencer è rimasta affascinata, ma anche tramortita, dalla forza del mezzo su cui è stata tra la neve della lussuosa meta ...

Chiara Ferragni piange al funerale dell'ex manager : lo straziante saluto ad Alessio : Chiara Ferragni piange al funerale di Alessio Sanzogni: occhiali da sole scuri e cappotto nero al funerale di Alessio Sanzogni, il suo ex manager morto a soli 34 anni pochi giorni fa in un incidente...

Chiara Ferragni : super ospite al Festival di Sanremo insieme a Fedez? : Non c"è nessuna conferma ufficiale, si tratta solo di un rumor piuttosto insistente che, nelle ultime ore, è trapelato in rete. Secondo i ben informati Chiara Ferragni potrebbe calcare il palcoscenico dell"Ariston come super ospite al Festival di Sanremo. Il rumor afferma che insieme alla celebre influencer ci sarà anche il marito e rapper Fedez.Sarebbe stato lo stesso Claudio Baglioni a pensare di invitare la Ferragni al Festival dato che è ...

Chiara Ferragni furiosa perché paparazzata ad un funerale : 'Che schifo di giornalismo' : Chiara Ferragni furiosa come non mai su Twitter, dopo che in queste ore sono venuti fuori degli scatti legati alla partecipazione della fashion blogger al funerale di uno dei suoi più cari amici, venuto a mancare in un tragico incidente stradale. La Ferragni ha usato parole molto forti nei confronti dei giornalisti che hanno utilizzato le sue immagini paparazzate in chiesa al punto da aizzare una vera e propria polemica in rete e sui social. La ...

Renzo Bossi - la nuova vita del 'Trota' : sogna di fare l'influencer come Chiara Ferragni : Tutti ricordano Renzo Bossi, alias il 'Trota', il figlio del Senatùr Umberto, balzato negli scorsi anni agli onori della cronaca per gli scandali giudiziari che hanno coinvolto la Lega, e per la sua laurea comprata in Albania che, come dichiarò al processo, non avrebbe mai conseguito. Per molto tempo il giovane è stato al centro di pesanti critiche. E' stato anche membro del Consiglio regionale della Lombardia, da cui si è dimesso nel 2012. ...

La foto di Chiara Ferragni e Paul Wesley insieme sotto la neve : “É lei la nuova Elena Gilbert” : L'invidia di milioni di italiane sta travolgendo Chiara Ferragni in queste ore. La foto che la vede posare sotto la neve insieme a Paul Wesley ha fatto già il giro del mondo tra i like e i commenti di chi da anni sogna di poter fare una cosa del genere. Chiara Ferragni fan di The Vampire Diaries? Può essere e questo fa ancora più rabbia visto che lei ha esaudito il suo sogno abbracciando e incontrando Stefan Salvatore. Nessuna rivelazione, ...

Chiara Ferragni in lacrime al funerale di Alessio Sanzogni : Chiara Ferragni non poteva mancare al funerale di Alessio Sanzogni , amico ed ex manager, morto in un incidente stradale nella notte di domenica 27 sull'autostrada A4. Sanzogni aveva appena 34 anni. ...