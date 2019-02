Cesare Prandelli confessa | Ero vicinissimo alla Juventus | ma Come e chi

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Ivan Juric - in arrivo Cesare Prandelli : Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella e il presidente Preziosi ha deciso per un nuovo ribaltone sulla panchina rossoblu. Secondo le ultime voci di mercato (fonte Sky Sport) il nuovo allenatore del Grifone sarà Cesare Prandelli. Si chiude, dunque, amaramente la terza avventura al Genoa per Juric. Il croato aveva sostituito Davide Ballardini e sotto ...