‘C’ero una volta … la Sinistra’ | processo agli ex leader rossi D’Alema | “Renzi ha spinto

‘C’ero una volta… la Sinistra’ - processo agli ex leader rossi. Bertinotti su Loft : “La Sinistra è morta - solo dall’imprevisto nasce un leader” : In Occidente la Sinistra è in declino, ma in Italia sta sparendo. ‘C’ero una volta … la Sinistra’, il format tv condotto da Antonio Padellaro e Silvia Truzzi, indaga le ragioni di una sconfitta dando la parola agli ex leader ‘rossi’. Uomini di prima fila, in missione per una rivoluzione di Sinistra mai arrivata. Il protagonista della seconda puntata (da oggi in esclusiva su www.iLoft.it e app Loft) è Fausto Bertinotti. ...