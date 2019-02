Cerca tra i ricordi di famiglia e scopre un tesoro da 2 milioni | il più antico libretto

Crozza diventa Calenda e Cerca idee per rilanciare la sinistra : Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda che spiega il manifesto del suo progetto 'Siamo europei': "Vi posso dire una cosa in totale Confindustria? Io non è che poi sia tanto ferrato in politica, non mi conosce nessuno". Le nuove puntate di Fratelli di Crozza andranno in onda a partire da venerdì 22 febbraio alle 21.25 su Nove. Video: Nove

LIVE Sci alpino - Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer Cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...

Short track - Coppa del Mondo 2019 : si gareggia a Torino. Valcepina e l'Italia Cercano conferme : La Coppa del Mondo di Short track fa tappa a Torino , 8-10 febbraio, e l'Italia si presenta nel capoluogo piemontese con grandi ambizioni e con l'obiettivo di c

Short track - Coppa del Mondo 2019 : si gareggia a Torino. Valcepina e l’Italia Cercano conferme : La Coppa del Mondo di Short track fa tappa a Torino (8-10 febbraio) e l’Italia si presenta nel capoluogo piemontese con grandi ambizioni e con l’obiettivo di confermarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti a Dresda. Sarà un fine settimana importante per la squadra azzurra, anche perché questo sarà l’ultima appuntamento di Coppa prima della lunga pausa che porterà ai Mondiali di Sofia a inizio marzo. A Dresda era arrivata la ...

Sofia - la mamma gatta che continua ad accudire il cucciolo disabile : entrambi Cercano casa : Il piccolo Geremia ha difficoltà a rimanere in equilibrio per colpa di un danno neurologico, ma può contare sempre sulla...

Di Marzio : «Napoli soddisfatto di Milik - ma Cerca un grande centravanti» : Nel corso di “Campo Aperto”, trasmissione d’approfondimento in onda in questi minuti su Sky Sport24, Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle future strategie di mercato del Napoli: “Sostituire Hamsik? Io credo che il club partenopeo andrà a cercare giocatori in altri ruoli, soprattutto offensivi. Per esempio sugli esterni, dove Callejon avrà bisogno di un’alternativa più giovane e forte. Uno come Lozano, con cui ...

L'Agenzia delle Entrate Cerca 160 dirigenti : bando - requisiti e scadenza : Ci sarà tempo fino al 4 marzo per candidarsi al concorso delL'Agenzia delle Entrate. Un doppio concorso in realtà, visto che...

Courmayeur - valanga travolge sciatori : tre morti. Si Cerca una quarta persona : Tre dei quattro sciatori dispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza. Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli, dove vige un’ordinanza dell’amministrazione comunale che ...

Strage di sciatori a Courmayeur - tre trovati morti sotto una valanga : si Cerca il quarto : Dispersi da 24 ore, sono due ragazzi inglesi e due francesi: soccorsi in difficoltà per il rischio di altre slavine. Il bilancio tragico del weekend sulle Alpi sale a 6 vittime: un'altra in Val d'Aosta ieri, due in Valtellina

Courmayer - valanga travolge sciatori : tre morti. Si Cerca una quarta persona : Tre dei quattro sciatori dispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza. Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. I soccorritori con l’ausilio di unità cinofile e di ...

Agenzia Entrate Cerca dirigenti : Agenzia delle Entrate in cerca di dirigenti : 150 destinati alla gestione, alla riscossione e contenzioso dei tributi e altri 10 per attività legate ai servizi catastali. E' quanto fa sapere la stessa ...

Rilevatori statistici Cercasi a Gaiole in Chianti - tra febbraio e maggio - : ... e in particolare, per l'aggiornamento 2018-2019 sulle abitudini delle persone: stili di vita, tempo libero, partecipazione sociale e politica, condizioni di salute, uso di Internet e del PC e ...

Deraglia un treno in India - almeno 6 morti - 10 feriti. Si Cerca di estrarre le persone dalle lamiere : Il vasto sistema ferroviario Indiano è il terzo più grande al mondo, ma manca di moderni sistemi di segnalazione e comunicazione. La maggior parte degli incidenti è attribuita a scarsa ...

Strappo dell'ex delfino : Toti dice addio a Fi e Cerca il bis in Liguria : L'annuncio che è pronto a candidarsi, nel 2020, per un secondo mandato alla guida della regione Liguria non è clamorosa. L'incontro di ieri con l'ex governatore leghista della Lombardia, Bobo Maroni, che presentava il suo libro a Genova, neppure.Ma - a metterle insieme - le mosse sempre più scoperte di Giovanni Toti descrivono un percorso preciso, un tragitto che sancirebbe la rottura con Forza Italia per costruire un partito satellite della ...