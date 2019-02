C’è un nuovo sito del Parlamento Europeo per sapere come e dove si vota a maggio

Ascolti TV | Sabato 2 febbraio 2019. Nuovo boom per C’è Posta Per Te (29.1%) - Ora o Mai Più 16.5% : C'è Posta per Te: Icardi, Nara, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 2 febbraio 2019, la terza puntata di Ora o Mai Più Rai1 ha conquistato .000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre Swat ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 ...

Nuovo presidente Asi : arrivate quasi 40 candidature. Tra queste C’è anche quella di Roberto Battiston. Lui : ‘No comment’ : Più di trenta, meno di quaranta. Tante sono le candidature arrivate sul tavolo della commissione di esperti che dovrà indicare al ministro dell’Istruzione Bussetti la cinquina di nomi da cui uscirà il Nuovo presidente dell’Agenzia spaziale italiana. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti lo scorso 28 gennaio e ora i cinque membri del comitato di selezione hanno tempo fino al 19 marzo per concludere il loro lavoro. ...

Testo di Cosa C’è dall’altra parte dei Negramaro - nuovo singolo per il ritorno di Lele Spedicato : A pochi giorni dal rilascio, arriva il Testo di Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro, scritto da Giuliano Sangiorgi per il ritorno di Lele Spedicato dopo il dramma dell'emorragia cerebrale. Il brano sarà in radio dal 15 febbraio e arriva nel bel mezzo della tournée che il gruppo terrà nei palasport e che è stata rimandata proprio per consentire la completa ripresa del chitarrista che il 17 settembre è stato colpito da questo gravissimo ...

Ariana Grande: nella data di uscita del nuovo disco "Thank U, Next" c'è un riferimento nascosto al giorno dell'attentato di Manchester

Cgil - C’è l’accordo : Camusso lascia - Landini sarà il nuovo segretario : Il principale dei sindacati è ad un passo dall'accordo per il nuovo vertice, con Maurizio Landini segretario generale e Vincenzo Colla vice.Continua a leggere

Papa Francesco - in Vaticano C’è chi vuole un nuovo conclave : Alla tv tedesca Ard il cardinale Kasper ha detto ad alta voce ciò che molti hanno già capito da mesi in Vaticano. “C’è gente a cui semplicemente non piace questo pontificato. Vogliono terminarlo il più presto possibile e insomma, per così dire, vogliono tenere un nuovo conclave”. Era stato l’ex direttore dell’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, a usare per la prima volta in un editoriale dell’organo ufficiale Vaticano (all’indomani ...

“Più bella cosa non C’è” - il nuovo show di Teo Mammucari l’8 marzo al Teatro Ambasciatori di Catania : Nuova data per il tour teatrale di Teo Mammucari. Venerdì 8 marzo “Più bella cosa non c’è”, il suo nuovo

Beppe Grillo arriva su RaiDue con “C’è Grillo” : “Il nuovo format ideato da Carlo Freccero che racconta i grandi personaggi della tv italiana” : “Al via il nuovo format targato Freccero che vede i grandi personaggi della tivù italiana, in alcune delle pagine più belle ‘scritte’ da loro, sul piccolo schermo. L’obiettivo del format ideato da Carlo Freccero, è anche quello di colmare i vuoti di palinsesto di gennaio e febbraio, con una programmazione di qualità”, annuncia la Rai con una nota stampa. Operazione low budget già testata lo scorso 5 gennaio con ...

WhatsApp - C’è un trucco (nuovo) per scoprire se il partner ti tradisce : Hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca? Puoi scoprirlo tramite WhatsApp… Davvero? Eh sì. Ormai, nell’epoca dei social, il tradimento non è più solo quello fisico. Certo, il tradimento fisico è considerato il vero tradimento. Ma, nell’era social, viene considerato tradimento anche lo scambio fitto fitto di messaggi tra due persone. O voi non lo considerate tale? In fondo, se ci pensate, scambiarsi messaggini, mettere like, fare ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : azzurre per un nuovo sigillo nel biathlon. Federico Pellegrino alla riscossa. C’è lo slalom di Adelboden! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 13 gennaio). Si preannuncia una giornata particolarmente ricca, divertimento assicurato tra ghiaccio e neve dove l’Italia vorrà essere assoluta protagonista per chiudere un weekend da sogno. Puntiamo tantissimo su Federico Pellegrino che, dopo la squalifica di ieri durante i quarti di finale della sprint di Dresda, andrà a caccia di un pronto riscatto nella team ...

Gwyneth Paltrow ha rivelato che c'era anche l'ex Chris Martin durante la luna di miele con il nuovo marito. Lo scorso settembre aveva sposato Brad Falchuk

Raffaella Fico e Alessandro Moggi (di nuovo) insieme a New York - C’è anche la figlia di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme e si sono concessi una vacanza a New York per Capodanno Dopo la crisi passeggera tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno per la coppia. L’ex gieffina e il procuratore sportivo sono insieme a New York insieme a Pia, figlia della napoletana e primogenita di Mario Balotelli. La ‘famigliola’ si diverte nella Grande Mela e nonostante il freddo fa una ...

C’è un nuovo indagato per la morte del tifoso interista Daniele Belardinelli : Un ragazzo napoletano di venticinque anni è indagato per la morte del tifoso interista Daniele Belardinelli, avvenuta durante gli scontri tra tifosi a circa due chilometri dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano prima della partita Inter-Napoli. Il ragazzo, un tifoso del Napoli,

C’è un nuovo partito politico in Israele : È stato fondato dal popolare ex capo dell'esercito Benny Gantz, e a lungo termine potrebbe impensierire il Likud di Netanyahu