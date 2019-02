C' è un gruppo che aiuta i clochard Ed è nato grazie al leghista che ha buttato le coperte

Sci alpino - Dominik Paris il musicista : il Campione del Mondo che suona in un gruppo heavy metal : Dominik Paris non è solo un fenomeno dello sci alpino ma è anche un provetto musicista. Il fresco Campione del Mondo di superG si diletta infatti anche con la musica come ha rivelato la sua fidanzata Kristina Kuppelwieser in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’altoatesino, che ieri ha trionfato ad Are mettendosi al collo l’agognato oro iridato dopo aver già vinto tre discese nel tempio di Kitzbuehel, fa parte di ...

Serie A Parma - anche Bruno Alves in gruppo : Parma - Il Parma si è allenato questa mattina a Collecchio per preparare la gara casalinga di sabato sera contro l' Inter . i giocatori di D'Aversa hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento ...

Tav - più costi che benefici per 7 miliardi. L’analisi del gruppo Ponti alla Francia : Ieri L’analisi costi e benefici sulla Torino-Lione è stata consegnata all’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset. Oggi, probabilmente, il documento sarà portato ai dirigenti che si occupano del dossier per conto della commissaria alle Infrastrutture, Violeta Bulc. Poi scenderanno in campo i ministri. Il dossier resta secretato ma ieri hanno...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - la grinta del rientrante Dantimi : «Anche questo è un gruppo valido» : Roma – Claudio Dantimi è stato uno dei perni della Prima categoria della Roma VIII che vinse (sul campo) lo scorso torneo, salvo vedersi togliere la meritata soddisfazione del salto di categoria per i noti fatti. Poi, come altri elementi chiave di quella squadra, aveva preso una strada diversa. «Per motivi lavorativi avevo deciso di staccare, però non so stare troppo lontano dal campo di gioco – dice il centrocampista classe 1989 – Ho ...

Ligi : "Due giorni e ho già capito che c'è un grande gruppo" : La Spezia - È arrivato alla Spezia solo pochi giorni fa, ma stasera non se n'è accorto nessuno. Spicca tra i protagonisti di questa sera la bella prova di Alessandro Ligi, che si è integrato ...

Diciotti - il capogruppo M5s al Senato : “Caso si scuola che creerà precedente. Il voto? Capire prima cosa è successo” : La definiscono una “vicenda nuova“, anzi un “caso di scuola” che creerà addirittura un precedente. È in questo modo che i Senatori del Movimento 5 stelle definiscono la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata in Senato nei confronti di Matteo Salvini dal tribunale dei ministri di Catania con l’accusa di sequestro di persona aggravato per la vicenda della nave Diciotti. “Siamo in un caso di scuola, un ...

Problemi di sicurezza con chiamate FaceTime : ecco perché la funzione di gruppo è disabilitata : Gli accaniti utilizzatori delle chiamate FaceTime dovranno subire un duto colpo: seri Problemi di sicurezza riguardano il servizio di comunicazione Apple, in particolar in riferimento alle conversazioni di gruppo che sono state disabilitate temporaneamente proprio per correggere un bug di gravi proporzioni. Cerchiamo di comprendere il vero stato delle cose e il reale rischio per la privacy appena scampato. I primi a segnalare i reali ...

Equity crowdfunding : decolla anche in Italia l'investimento di gruppo : Il totale messo insieme dai portali online di Equity crowdfunding supera i 36 milioni di euro. Alla base dell'exploit maggiore conoscenza e startup migliori

Equity crowdfunding : decolla anche in Italia l’investimento di gruppo : Equity crowdfunding (Getty Images) L’Equity crowdfunding mette il turbo. Nel 2018 le startup Italiane hanno raccolto 36 milioni di euro sulle piattaforme online che permettono agli investitori di rilevare piccole partecipazioni azionarie delle giovani società. Sono stati triplicati gli 11,6 milioni messi insieme nel 2017, con un netto balzo del 210% in un solo anno. Per il 2019 le prospettive sono rosee: nei primi venti giorni di gennaio ...

Da Steve Wynn a Manuel Agnelli : il supergruppo che non t'aspetti : Nov e musicisti di fama mondiale si danno appuntamento a Ravenna e senza mai essere saliti insieme sul palco, danno vita a un supergruppo tanto improbabile quanto vincente. È la storia raccontata da ...

Giuseppe Rossi : 'Grato al Manchester United - qui ho ritrovato il sorriso. Solskjaer ha ricompattato il gruppo' : Il ritorno del figliol prodigo "Pepito". In un'intervista a Sky Sports Giuseppe Rossi ha raccontato le sue emozioni per essere tornato ad allenarsi a Carrington, quartier generale del Manchester ...

gruppo Sea - via i vertici dell’azienda aeroportuale che finora si è comportata da ente pubblico : Con la nomina del nuovo amministratore delegato, è stato definito un nuovo assetto organizzativo e di governance per il Gruppo Sea (Società Esercizi Aeroportuali), in un nuovo contesto competitivo. Questa in sintesi la versione aziendale del terremoto che ha cambiato tutti i dirigenti della società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa. Dopo anni passati sottotono e senza poter influenzare le strategie di Sea ora il nuovo asset ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...

Niccolò Bettarini - condanne fino a 9 anni per il gruppo che lo accoltellò : Pene pesantissime quelle che il gup di Milano Guido Salvini ha comminato, con il rito abbreviato, al gruppo di aggressori che il 1 luglio scorso aveva accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion a Milano Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore e di Simona Ventura. Davide Caddeo, il 29enne ri