Caso Cogne | Annamaria Franzoni è libera 16 anni di carcere ridotti a 10 per buona

(Di giovedì 7 febbraio 2019). Condannata nel 2008 a 16per l’omicidio del figlio Samuele di tre, a, in Valle d’Aosta, il 30 gennaio 2002, nelle scorse settimane è stata informata dal tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena è espiata. Torna in libertà con mesi di anticipo rispetto alle previsioni grazie allacondotta. Da giugno 2014 era ai domiciliari a Ripoli Santa Cristina, sull’Appennino bolognese.La donna, che si è sempre proclamata innocente, era stata condannata in via definitiva il 21 maggio 2008, quando la Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello di Torino: la stessa notte era entrata neldi Bologna, dove è rimasta fino al 2014. Poi è stata per quasi cinqueai domiciliari, ma aveva già ottenuto il beneficio del lavoro esterno in una coop sociale e alcuni permessi per stare a casa con i due ...