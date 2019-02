Carpooling aziendale si espande in Italia Con Jojob risparmiati 650 mila euro e oltre 3

Carpooling aziendale - come ti divido l’auto col collega. Ci guadagna l’ambiente : Adottare dei comportamenti “sostenibili” aiuta tanto l’ambiente quanto le nostre tasche: in questo senso possono essere dei validi alleati i servizi di mobilità condivisa quali il car sharing e il Carpooling, che negli ultimi anni hanno visto la loro diffusione in gran parte dei centri italiani. Ma a fare la differenza, ora, sembra essere proprio il Carpooling aziendale, soluzione che consente ai dipendenti di una stessa azienda o di ...