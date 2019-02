Cara di Mineo | trasferiti i primi 50 migranti

Cara - il sindaco di Mineo : 'Lo Stato ci risarcisca dopo che abbiamo fatto il nostro dovere' : "L'allora ministro Roberto Maroni - aggiunge - aveva preso degli impegni con il nostro territorio: nel Patto per la sicurezza c'era scritto che bisognava compensare l'economia tradizionale che avrebbe ...

Migranti : al via sgombero Cara Mineo - direttore 'nessuna deportazione' (3) : (AdnKronos) - Negli anni, però, il Cara di Mineo è stato bollato dai più critici come un rifugio per criminali. "La solita vecchia propaganda - conclude il direttore -. Fa molto più rumore l'albero che cade che l'intera foresta che cresce. Se andiamo a vedere il numero di arrestati all'interno del C

Migranti : al via sgombero Cara Mineo - direttore 'nessuna deportazione' (2) : (AdnKronos) - Con i Migranti a dover dire addio alla struttura e, di conseguenza, a un lavoro, saranno anche i dipendenti. Circa 200 persone. "Si ritroveranno disoccupati, è naturale che tra di loro ci sia una forte preoccupazione". Altri 170 avevano ricevuto la lettera di licenziamento con la prece

Cara di Mineo - il direttore smonta i buonisti : "Coi porti aperti 15mila morti" : Nessuno può accusarlo di essere leghista. Eppure anche il direttore del Cara di Mineo è convinto che le politiche delle porte aperte abbiano prodotto più danni che guadagni. Soprattutto per i migranti. Uno schiaffo alle "passerelle" dei buonisti e alla troppa "demagogia, ideologia e informazione di parte" sull'immigrazione."Dal 2014 al 2017 i nostri porti sono stati aperti senza limiti e abbiamo registrato 15mila morti in mare", dice Francesco ...

Migranti : direttore Cara Mineo - 'creato zombie - impossibile rimpatrio 600mila persone' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) "Il problema dell'Italia non è l'immigrazione. Il problema è aver permesso che 600mila cittadini stranieri, a cui è stato negato lo status di rifugiato, restassero sul nostro territorio. Rimpatriarli? E' impossibile, non abbiamo la forza economica

