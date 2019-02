Cara di Mineo | il direttore smonta i buonisti | Coi porti aperti 15mila morti

Al via sgombero Cara Mineo : di Rossana Lo Castro Nessuna "deportazione", ma trasferimenti programmati. Francesco Magnano, direttore del Cara di Mineo , sgombera subito il campo da ogni equivoco. "Le uscite avvengono in maniera ...

Migranti : direttore Cara Mineo - 'creato zombie - impossibile rimpatrio 600mila persone' : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) "Il problema dell'Italia non è l'immigrazione. Il problema è aver permesso che 600mila cittadini stranieri, a cui è stato negato lo status di rifugiato, restassero sul nostro territorio. Rimpatriarli? E' impossibile, non abbiamo la forza economica

Migranti : al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo : Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo (Catania). Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille Migranti. Si inizia questa mattina con il trasferimento

Al via lo sgombero del Cara di Mineo - trasferiti i primi 50 migranti : Al via oggi lo sgombero del Cara di Mineo, in provincia di Catania. Dopo i trasferimenti dal Cara di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, oggi il Viminale si avvia a svuotare la struttura del catanese che ospita più di mille migranti.Si inizia questa mattina con il trasferimento di 50 immigrati. Sono tutti uomini adulti e senza figli, ospiti ormai da anni della struttura. Di questi, 25 andranno a Trapani, 15 a Siracusa e 10 a Ragusa. ...

Cara Mineo - inizia la chiusura : domani via i primi 50 migranti : Dopo Castelnuovo di Porto tocca a Mineo. La fase di smantellamento dei Cara, ossia dei centri d"accoglienza per richiedenti asilo, prosegue toccando la struttura siciliana realizzata all"interno degli ex alloggi dei soldati americani di Comiso e Sigonella.Il Cara di Mineo da anni è sotto l"occhio del ciclone, sia per motivi inerenti la sicurezza che per le varie inchieste giudiziarie sulla sua gestione susseguitesi da quando la struttura nel ...

Migranti - al via domani il trasferimento dal Cara di Mineo : Palermo, 6 feb., askanews, - Inizierà domani, giovedì 7 febbraio, il trasferimento dei Migranti ospitati all'interno del Cara di Mineo. I primi a lasciare la struttura in provincia di Catania sarà un ...

Migranti - al via domani il trasferimento dal Cara di Mineo : Palermo, 6 feb., askanews, - Inizierà domani, giovedì 7 febbraio, il trasferimento dei Migranti ospitati all'interno del Cara di Mineo. I primi a lasciare la struttura in provincia di Catania sarà un ...

Il Cara di Mineo verso la chiusura - da domani i primi trasferimenti : Palermo, 6 feb., askanews, - Inizierà domani, giovedì 7 febbraio, il trasferimento dei migranti ospitati all'interno del Cara di Mineo. I primi a lasciare la struttura in provincia di Catania sarà un ...

Viminale - parte trasferimento Cara Mineo : 21.12 "Al via il trasferimento dei migranti ospitati nel Cara di Mineo".Lo comunica il Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. Dai trasferimenti saranno esclusi al momento i nuclei familiari con minori e le persone vulnerabili ...

Migranti - Salvini : via ai trasferimenti dal Cara di Mineo - Sky tg24 - : Il ministro ha spiegato che presto partiranno le prime 50 persone ed entro fine mese altri cento. Ha ribadito la volontà di chiudere entro fine 2019: "Orgoglioso del lavoro per dare servizi migliori ...

Il Ministro Salvini : 'Via a trasferimenti dal Cara di Mineo' : Via al trasferimento dei migranti ospitati nel Cara di Mineo: la partenza dei primi 50 è in programma il 7 febbraio, mentre entro fine mese lasceranno la struttura altri cento. Lo annuncia il Ministro ...

Cara di Mineo - Salvini annuncia i primi trasferimenti : “Chiusura entro l’anno”. Dall’opposizione diceva : “Farlo subito” : L’ultimo “lo chiuderemo” risale a tre giorni fa, il primo ancora ai tempi di Radio Padania. Ma appena diventato ministro dell’Interno, Matteo Salvini aveva cambiato strategia, riducendo soltanto la sua capienza: da 3mila ospiti a 2.400. Ora arriva la notizia dei primi trasferimenti dei migranti ospitati nel Cara di Mineo. Per 50 di loro la partenza è in programma il 7 febbraio, mentre entro fine mese lasceranno la ...

Migranti : Viminale - "Al via piano trasferimenti da Cara Mineo - chiusura entro l'anno" : "Al via il piano di redistribuzione degli immigrati presenti nel Cara di Mineo". E' quanto fanno sapere dal Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura della struttura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. La redistribuzione prevede "l'inserimento nel ...

Salvini fa campagna elettorale sul Cara di Mineo : I gilet gialli, invece, ancora non hanno scelto un rappresentante, e men che meno una linea politica. "Penso che un giorno o l'altro la Francia, come l'Italia, non scapperà all'urgenza di un ...