CAOS VENEZUELA Le toppate di Maduro e dei supporter della falsa revolución

Venezuela nel CAOS - sostenitori Guaidó e Maduro in piazza : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", ha concluso. IL GENERALE - "Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente ...

CAOS VENEZUELA - Trump ammette "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : C'è anche l'opzione dell'impegno militare degli Usa in Venezuela "in caso di necessità". Ad ammetterlo è il presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i cronisti, che gli chiedevano se intendesse mettere in campo anche questa opzione nella crisi del Paese sudamericano. "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è ...

CAOS VENEZUELA - Trump : "Sul tavolo c'è l'opzione militare" : "Non voglio dirlo, ma è sempre un'opzione - ha dichiarato -. Tutto è un'opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna possibilità". Guaidò ha auspicato invece che non avvenga alcun intervento militare straniero: "Vogliamo evitare un epilogo violento"

Venezuela - 150mila italiani nel CAOS : molti in fuga verso l'Europa : Il ministero degli Esteri sta rafforzando i presidi di alcuni consolati italiani in Europa. Il sottosegretario Merlo: "La...

CAOS in Venezuela : Guaidò e USA bloccano le entrate del governo : Il paese Venezuelano è nel Caos più totale e ad approfittarne è il Presidente del Parlamento di Caracas, Juan Guaidò, il quale grazie all'appoggio internazionale di cui gode, ha assunto i poteri dell'Esecutivo. L'avversario di Maduro dichiara che prenderà il controllo dei fondi della petrolifera statale Pdvsa negli Usa, che per il governo del Venezuela rappresenta circa il 70 percento delle entrate. Tutta la vicenda è stata fatta nell'arco ...

Papa Francesco - l'accusa di Socci sul CAOS in Venezuela : perché sta con il regime comunista : ... proprio in questi giorni, in Venezuela è esplosa la crisi istituzionale, perché il presidente dell' assemblea nazionale Guaidò, con l' appoggio del mondo libero, si è fatto avanti per liberare il ...

Venezuela - come si è arrivati al CAOS. Ora Maduro non caccia i diplomatici Usa ma si scaglia contro l’Ue : Tre Venezuelani su quattro hanno perso in media 8 chili ciascuno, e la mortalità infantile è aumentata del 10 per cento, tre milioni sono ridotti completamente in miseria. Chi può scappa in Colombia. Ecco la situazione in un Paese un tempo ricchissimo ...

CAOS VENEZUELA : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...

Venezuela CAOS - Vanessa Ledezma : "Roma riconosca Guaidó presidente" : presidente ad interim Juan Guaidó . Tutti i Paesi Ue devono fare lo stesso». LEGGI ANCHE Dall'Europa monito a Maduro: elezioni o riconosciamo Guaidò Vanessa Ledezma, suo padre, ex sindaco di Caracas, ...

CAOS Venezuela? Gianni Minà : “Gli Stati Uniti vogliono il petrolio” : Secondo il giornalista conoscitore della situazione politica in America Latina, il Paese sta subendo una prepotenza inaudita “Il Venezuela è in atto da 3-4 anni una violenta pressione, è imbarazzante come non ce ne si accorga. Senza dubbio il Paese sta subendo una prepotenza inaudita con l’appoggio del mondo occidentale sempre pronto a urlare in difesa dei diritti umani ma assolutamente agnostico quando si tratta di dare un giudizio onesto”. E’ ...

Venezuela CAOS - dall'Europa monito a Maduro : elezioni o riconosciamo Guaidò : La Commissione interamericana per i diritti umani ha diffuso una nota avvertendo che la vita e la salute di Guaido sono in pericolo , a causa dell'alta tensione politica nel Paese. Il sostegno di ...

Venezuela nel CAOS - Maduro : Guaidò agente degli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

Venezuela nel CAOS : 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie - Guaidò bocciato dall'Osa - Salvini lo appoggia : Venezuela nel caos: 26 morti e 300 feriti/ Ultime notizie, Guaidò bocciato dall'Osa, il ministro Salvini lo appoggia e twitta in suo favore

Prezzo petrolio e CAOS in Venezuela : trend resta rialzista ma attenzione a possibili dietrofront : Poichè il Venezuela è oggi il paese che detiente le maggiori riserve di petrolio al mondo è evidente che studiare l'andamento del Prezzo del petrolio in tempo reale significa avere la possibilità di ...