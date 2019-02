Triathlon - Calendario Coppa del Mondo 2019 : date e programma completo : Sta per iniziare la nuova stagione del Triathlon: a Città del Capo nel fine settimana andrà in scena la prima tappa della World Cup. Da tempo però è stato svelato il Calendario internazionale 2019 di Triathlon e paraTriathlon, con tutte le date delle World Series e della World Cup, a cui si vanno ad aggiungere le date dei campionati continentali. Di seguito il programma completo della stagione 2019 di Triathlon e paraTriathlon. Triathlon World ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Canada: quattro giorni di gare a Canmore proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 7, alle ore 18.00 italiane, affronteranno l’individuale, identico format in cui saranno impegnate lo stesso giorno, alle ore 22.10, le donne. Verrà concesso a tutt un giorno di riposo, poi sabato 9 sarà tempo di staffette: ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario della settimana : Dopo una settimana dedicata ai campionati nazionali, riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il circuito mondiale fa tappa a Lahti, in Finlandia, dov’è in programma un weekend tutto dedicato alle prove sprint, prima individuali e poi di squadra. Si comincia di sabato, con la gara sprint a tecnica libera sia per le donne che per gli uomini, con qualificazioni previste nella mattina e finali nel primissimo pomeriggio. Alla ...

Calendario Coppa Italia 2018-2019 : tabellone ottavi - quarti e semifinali : Calendario Coppa Italia 2018-2019: tabellone ottavi, quarti e semifinali Date e Calendario completo Coppa Italia 2019 tabellone ottavi, quarti, semifinali e finale Coppa Italia 2019 La Coppa Italia giocherà il quarto turno a partire dal 4 Dicembre. Ma sarà a partire dal 12 Gennaio che entrerà nel vivo. In quell’ occasione vedremo infatti schierate per gli ottavi di finale le otto teste di serie della manifestazione, vale a dire e prime ...

Finale Coppa Italia volley femminile - Novara-Conegliano : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Domani, domenica 3 febbraio, si disputa la Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. All’AGSM Forum di Verona andrà in scena una sfida di alto profilo tecnico. Si preannuncia grande spettacolo perché scenderanno in campo le migliori compagini del nostro campionato, pronte a fronteggiarsi in un match davvero da urlo che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati. Saranno Novara e Conegliano a contendersi il trofeo. Le ...

Coppa Davis 2019 - il Calendario della fase finale e tutte le squadre qualificate. Calendario - programma - orario e tv : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i ...

Coppa Davis 2019 - Italia qualificata alla fase finale : quando si gioca? Calendario - date - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis, gli azzurri hanno sconfitto l’India sull’erba di Calcutta e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi della competizione che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. All’evento parteciperanno 18 squadre che saranno suddivise in sei gironi da tre formazioni ciascuno, le vincitrici dei gruppi e le due migliori ...

India-Italia domani (2 febbraio) - Coppa Davis 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario delle partite : domani 2 febbraio, seconda ed ultima giornata di incontri del primo turno di Coppa Davis 2019 di tennis tra India ed Italia. Sull’erba di Calcutta (India), la selezione nostrana parte dal vantaggio di 2-0, grazie alle vittorie nei due singolari di Andreas Seppi contro Ramkumar Ramanathan e di Matteo Berrettini contro Prajnesh Gunneswaran. In programma il doppio ed eventualmente gli ultimi due match dove torneranno in campo i giocatori ...

Coppa Italia 2019 - definite le semifinali : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. Quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Coppa Davis 2019 - il Calendario del 1° turno di qualificazione. Programma - orari e tv di tutte le partite : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 : gli accoppiamenti e gli incroci in semifinale. Calendario - programma - orari e tv : Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio si disputano i quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio, sono in programma partite secche da dentro o fuori che mettono in palio quattro pass per le formazioni vincitrici: chi si impone in questi scontri diretti può proseguire la propria avventura nel torneo, chi perde viene ovviamente eliminato dalla competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari si disputeranno i ...

Calcio femminile - Coppa Italia oggi (30 gennaio) : Calendario - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Tempo d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile. oggi si scende in campo e le otto compagini andranno a caccia del risultato pieno per mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Come previsto dal regolamento, Juventus, Fiorentina Women, Milan e AS Roma disputeranno il primo incontro in trasferta visto il piazzamento dello scorso campionato. Ad aprire le danze, alle ore 13.00, saranno le ...